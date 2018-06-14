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Подростку, поджигавшему квартиры в Минске, грозит до 7 лет тюрьмы

15.06.2018 17:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поджогах в столичных многоэтажках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подростку, поджигавшему квартиры в Минске, грозит до 7 лет тюрьмы

Напомним, его фигурант – 15-летний подросток. Установлено, что школьник дважды разводил огонь на лестничных площадках домов. И тем самым нанёс ущерб имуществу на 7 тысяч рублей.

Подростку, поджигавшему квартиры в Минске, грозит до 7 лет тюрьмы

Его действия запечатлели камеры видеонаблюдения. Спасателей в обоих случаях вызывали потерпевшие. Благодаря их грамотным действиям удалось избежать жертв.

Подростку, поджигавшему квартиры в Минске, грозит до 7 лет тюрьмы

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Подросток является учеником 9 класса. В эти дни прогуливал школу. Квартиры выбирал случайным образом, с дверями из горючих материалов в домах своего микрорайона. После совершения поджога покидал место происшествия и на улице наблюдал за работой сотрудников МЧС. Ранее к уголовной и административной ответственности несовершеннолетний не привлекался. На профилактических учетах не состоял. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, он мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Подростку, поджигавшему квартиры в Минске, грозит до 7 лет тюрьмы

Дело направлено в суд. Подросток заключён под стражу. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поджогах в столичных многоэтажках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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