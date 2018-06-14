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Подростку, поджигавшему квартиры в Минске, грозит до 7 лет тюрьмы
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поджогах в столичных многоэтажках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, его фигурант – 15-летний подросток. Установлено, что школьник дважды разводил огонь на лестничных площадках домов. И тем самым нанёс ущерб имуществу на 7 тысяч рублей.
Его действия запечатлели камеры видеонаблюдения. Спасателей в обоих случаях вызывали потерпевшие. Благодаря их грамотным действиям удалось избежать жертв.
Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Дело направлено в суд. Подросток заключён под стражу. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поджогах в столичных многоэтажках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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