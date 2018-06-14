|
«Главный болельщик». По Москве в зелёном кабриолете проехал медведь с вувузелой
Новости России. По Москве после победы сборной России в матче с Саудовской Аравией проехал медведь с вувузелой.
Находившиеся в центре Москвы люди могли стать очевидцами необычного зрелища. В зелёном кабриолете с вувузелой в лапе по городу ехал медведь. Млекопитающее сразу же стало героем соцсетей.
«И даже Мишка прикатил на открытие чемпионата мира в центр столицы»,
«Иностранцы в шоке, наверное»,
«Представляю, как удивились иностранцы, увидев медведя, который играет на дудке в честь победы сборной России»,
«Главный болельщик»,
«Бедный Миша...»,
«Это Мишка Тима!»,
«Вот это, конечно, очень круто, когда в машине сидит медведь и играет на трубе».
Стоит отметить, что ехавший в автомобиле медведь хорошо знаком многим людям. Тима является напарником дрессировщика Павла Вякина. У них даже есть свой канал на YouTube, где они выкладывают интересные видео.
14 июня сборная России одолела футболистов Саудовской Аравии со счётом 5:0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. По Москве после победы сборной России в матче с Саудовской Аравией проехал медведь с вувузелой. Находившиеся в центре Москвы люди могли стать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)