В Израиле на заводе около Мертвого моря утечка опасных химикатов: жителям рекомендуют не покидать дома

Новости Израиля. Утечка опасных химикатов произошла на одном из заводов в районе Мертвого моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, на предприятии случился выброс брома из 18-тонного бака.

Над промышленными постройками поднялось огромное облако желтого дыма. В целях безопасности правоохранители рекомендовали жителям близлежащих селений оставаться в своих домах. Некоторые участки трасс в районе завода были перекрыты.