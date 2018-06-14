В Лепельском районе обнаружили 5 га дикорастущего мака

15 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе обнаружили 5 га дикорастущего мака, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Во время спецпрограммы "Мак" 13 июня милиционеры патрульно-постовой службы милиции Первомайского РОВД Витебска и сотрудники наркоконтроля Лепельского РОВД на поле возле деревни Радунь Лепельского района на площади 5 га обнаружили посевы дикорастущего мака. Плантация уничтожена.

"С начала действия специальной программы в отношении граждан за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, составлено 84 протокола. Изъято и уничтожено свыше 700 кг растительного наркосырья", - рассказал Виталий Сапроненко.

Правоохранители напоминают, что согласно ст.16.1 КоАП посев или выращивание наркосодержащих растений - основание для привлечения к ответственности. Штрафные санкции могут достигать 20 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).-0- ?