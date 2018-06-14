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Студенческие отряды приступили к работе

15.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Лето – самая замечательная и прекрасная пора. Это время отдыха, новых впечатлений, интересных знакомств. Кто-то из ребят отдыхает в летних лагерях, кто-то уезжает в деревни к бабушкам и дедушкам, а кто-то с родителями на моря. Но для многих активистов БРСМ это начало трудовой деятельности. Ведь у них начинается трудовой семестр. Во время работы у ребят есть возможность не только потрудиться на благо малой родины, но и заработать деньги на свои нужды.
С 11 июня в нашем районе заработали пять студенческих экологических отрядов, состоящих из активистов БРСМ.
Мы посмотрели за работой некоторых из них. Первым нашим пунктом стала ферма «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс», где трудится экологический отряд им. А. Гайдара из СШ №2 Хотимска. За две трудовые недели ребятам предстоит привести в порядок сараи, где стоят животные, которые сейчас на летним выпасе. Уже за первые несколько дней работы они почистили стены, и приступили к наведению порядка в стойлах для животных.
Второй отряд, который мы посетили отряд им. З. Космодемьянской из СШ №1 Хотимска. Ребята свой трудовой семестр будут проходить в ОАО «Липовка».
В первый день они приводили в порядок склад, где в скором времени будет храниться зерно. А на момент посещения нами занимались уборкой территории возле конторы сельхозпредприятия.
Впереди у ребят еще много работы, но это станет для них новой ступенью, на которой они наберутся определенного опыта, получат новые впечатления и эмоции, которые останутся в их памяти надолго.

Студенческие отряды приступили к работе

Соб. информ.

 
Теги: знакомства
 
 
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Лето – самая замечательная и прекрасная пора. Это время отдыха, новых впечатлений, интересных знакомств. Кто-то из ребят отдыхает в летних лагерях, кто-то уезжает в...
 
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