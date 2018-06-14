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Студенческие отряды приступили к работе
15.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Лето – самая замечательная и прекрасная пора. Это время отдыха, новых впечатлений, интересных знакомств. Кто-то из ребят отдыхает в летних лагерях, кто-то уезжает в деревни к бабушкам и дедушкам, а кто-то с родителями на моря. Но для многих активистов БРСМ это начало трудовой деятельности. Ведь у них начинается трудовой семестр. Во время работы у ребят есть возможность не только потрудиться на благо малой родины, но и заработать деньги на свои нужды.
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Лето – самая замечательная и прекрасная пора. Это время отдыха, новых впечатлений, интересных знакомств. Кто-то из ребят отдыхает в летних лагерях, кто-то уезжает в...
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