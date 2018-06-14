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Елена Семочкина: » О выборе медицинской стези не жалею».

15.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Когда в январе в сфере здравоохранения района подводились итоги работы за минувший год, ряд работников были отмечены Почётными грамотами УЗ «Хотимская ЦРБ». В их числе и Елена Семочкина, медицинская сестра педиатрического отделения. И вот накануне профессионального праздника — Дня медицинских работников, отворяю дверь отделения, предназначенного для юных пациентов Хотимщины. Елена Дмитриевна в 8.00 заступила на сутки. Уже побыл обход, врач дал рекомендации, которые медсестра будет выполнять в течение своего дежурства. Медицинская сестра – правая рука врача. В здравоохранении второстепенных, малозначимых ролей нет: успех борьбы за жизнь и здоровье человека зависит от каждого специалиста. И многое в руках среднего персонала. Ни один врач, даже самый профессиональный, не обойдется без надёжного тыла — медсестры. Труд этих женщин, на первый взгляд, неприметный на фоне врачебной помощи, на самом деле не менее ценный, заслуживающий и признания, и наград. А в детском отделении надо быть не просто медработником, а ещё и няней, и воспитателем для маленьких пациентов, часто капризничающих из-за болезни.
В трудовой практике Елены Сёмочкиной 15 лет работы в терапевтическом отделении, плюс 12 в нынешней роли.
— Почему пошла в медицину? Однозначно не могу сказать, — задумывается моя собеседница. — В семье были врачи-ветеринары, возможно, это и были медицинские ростки, повлиявшие на выбор профессии.
— В терапевтическом отделении у вас был взрослый контингент пациентов, сложно ли было найти общий язык с детьми?
— Всем больным: и взрослым, и детям нужно внимание и участие с нашей стороны. А на детских медсестер возлагается ещё большая ответственность. Малыши ведь часто не могут сказать, где у них болит и как они себя чувствуют, нужно пристально следить за их состоянием.
— Самое страшное — уколы. Их бояться не только малыши, но, зачастую, и степенные мужчины.
— Без инъекций не обойтись. И хотя приходится немножко детям делать больно, попозже, когда заходишь в палату пообщаться, обиды уже не таят. Главное, расположить к себе ребёнка, внимание, улыбка, ласка — и они ответят взаимностью, — рассказывает Елена Дмитриевна.
— Во время болезни ребёнка у родителей также повышается тревожность. Возникают ли какие-то конфликтные ситуации, возможно, молодые мамочки, начитавшись статей в Интернете, оспаривают назначенное лечение?
— За мою бытность конфликтов с родителями не случалось. К слову, у нас созданы комфортные бытовые условия для родителей с маленькими детьми. Можно сказать, атмосфера, приближённая к домашней. Имеется молочная комната, холодильник, электрочайник, плита, чтобы мамы могли приготовить ту же детскую смесь в любое время суток. Я сама мама и понимаю, как это тяжело, когда ребёнок болеет.
— А у вашей дочери после окончания школы не было мыслей поступить в медицинский?
— Как раз в этом году она получила диплом о высшем образовании, но по профессии — социолог. Что касается медицины, она бы ни за что не пошла, боится крови, всяческих манипуляций, которые должны выполнять медики по роду своей профессии, — улыбается моя собеседница.
— Елена Дмитриевна, если бы в вашей семье был сотрудник службы МЧС, то вы бы могли организовать единую службу спасения, ведь медработник и милиционер уже есть. И та, и другая деятельность предполагает постоянные дежурства, отсутствие дома. А как предпочитаете проводить свободное время?
— Да, действительно, зачастую наши дежурства с супругом, который служит в правоохранительных органах, совпадают, иногда можем не видеться и больше суток. Но если всё же удаётся выкроить время, любим совместный отдых на природе, порыбачить. А так выходные пролетают незаметно, дача, огород, домашние дела, визиты к родителям, которые в силу возраста нуждаются в нашей помощи.
— Подводя черту. Довольны как сложилась профессиональная деятельность?
— Честно? Если сейчас взять и повернуть время вспять, начать всё с начала — я бы ничего не стала менять… Ни в какой другой профессии себя не представляю…
Елена БОРОВИКОВА.
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Когда в январе в сфере здравоохранения района подводились итоги работы за минувший год, ряд работников были отмечены Почётными грамотами УЗ «Хотимская ЦРБ». В их...
 
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