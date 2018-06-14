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Медики Хотимщины отметили профессиональный праздник

15.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ежегодно в третье воскресенье июня в Беларуси свой профессиональный праздник отмечают представители самой благородной и человеколюбивой сферы: в этот день принято чествовать медицинских работников.
Накануне праздника в торжественной обстановке медработники УЗ “Хотимская ЦРБ” собрались, чтобы отметить лучших из лучших, чтобы услышать слова искренней благодарности, чтобы совсем чуть-чуть отвлечься от трудовых будней.
Вот спешат на торжество врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитарки, работники больничной столовой… Нам, пациентам, непривычно видеть их такими… нарядные, без обезличивающих белых халатов, они словно преображаются, и лишь глаза, добрые и понимающие, остаются неизменными.
— В здравоохранении работают особые люди, ведь, согласитесь, работать в медицине могут далеко не все, — звучит в поздравлении Николая Хучева, заместителя председателя райисполкома. – Вы всегда готовы прийти на помощь, всегда на посту, в праздничные и выходные дни.
Николай Адамович отметил, что коллектив Хотимского учреждения здравоохранения – это семья профессионалов. Пожелал медикам крепкого здоровья, достатка, мира и добра. А также вручил награды. Почетной грамоты главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома и обкома профсоюза работников здравоохранения удостоена Елена Рябцева, врач-офтальмолог УЗ “Хотимская ЦРБ”. Денежной премии — Оксана Арутюнян, рентген-лаборант поликлиники. Почетной грамоты Хотимского райисполкома – Галина Автушенко, врач-акушер-гинеколог. Денежной премии районного исполнительного комитета – Татьяна Бормотова, врач-терапевт.
Со словами благодарности обратилась к коллегам Екатерина Ишутина, главный врач УЗ “Хотимская ЦРБ”. “Огромное спасибо за ваше человеколюбие, за любовь к выбранной профессии, за верность своему врачебному долгу”, — сказала Екатерина Михайловна. Кроме того, главный врач вручила Почетные грамоты учреждения здравоохранения и профсоюза работников здравоохранения, а также денежные премии УЗ “Хотимская ЦРБ” и профессионального союза. Их получили врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки и многие другие специалисты, которые каждый день обеспечивают здоровье жителей нашего района.
Кстати, показательно, что на мероприятие смогли прийти далеко не все работники центральной районной больницы. И вовсе не потому, что они не любят музыку или не достойны наград, просто не имеют возможности оставить свой пост, своих пациентов. Вот и фельдшеры выездной бригады отделения скорой помощи, лишь получив заслуженные награды, торопятся на работу, ведь их ждут…
Каждый день медики сталкиваются с болью, страхом, а, порой, и отчаянием. Они дарят нам не просто здоровье, но и надежду, радость жизни, утешение и облегчение. Да, медработники — не боги, и нам, пациентам, нужно помнить, что очень многое зависит от нас самих, от наших привычек, образа жизни.
Миссия медика – трудна и благородна, требует большой отдачи сил, самоотверженности, высокого профессионализма. Огромное спасибо вам за ваш опыт, знания, ваши добрые умелые руки, за чуткость и способность к состраданию. Желаем вам профессиональных успехов, здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения.Медики Хотимщины отметили профессиональный праздник

Анна МАВИЧ.
Фото Елены БОРОВИКОВОЙ

 
 
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Ежегодно в третье воскресенье июня в Беларуси свой профессиональный праздник отмечают представители самой благородной и человеколюбивой сферы: в этот день...
 
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