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Оксана Арутюнян: » Я с завистью смотрела на людей в белых халатах».

15.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Оксана Арутюнян вступила на медицинскую стезю более 20 лет назад. Начинала трудовой путь в роли медсестры в детском саду №3, затем прошла «боевое крещение» в хирургическом отделении УЗ «Хотимская ЦРБ», а в настоящее время — рентген лаборант рентгенологического отделения. — Почему медицина? — адресую Оксане Евгеньевне дежурный вопрос.
— Кто-то в юности с завистью смотрел на людей в погонах, кто-то хотел быть похожим на своего педагога, а я всегда любовалась специалистами в белых халатах. Прельщала чистота, аккуратность, присущая медицинским учреждениям, — говорит моя собеседница. — И, надо сказать, о своём выборе не жалею.
Специфика работы рентген лаборанта предусматривает ненормированный рабочий день. Какими бы важными делами ни была занята Оксана Арутюнян дома, она по первому зову бросает всё и «летит» на работу. Пациенту нужна экстренная помощь. Чтобы оказать её, врачу нужно поставить точный диагноз, а для этого, во многих случаях, нужно прибегнуть к помощи рентгенологии. А чтобы получить снимки — нужен лаборант.
Если сравнить работу фотографа и рентгенолога, то мы, со своими цифровыми фотокамерами, здесь явно проигрываем. Ведь выбрав неудачный ракурс, можно продублировать ещё несколько кадров, а вот с лучевой диагностикой посложнее. Здесь важна точность, нужно с первого раза поставить, усадить или уложить пациента так, чтобы снимок получился качественным во избежание повторного облучения.
Несмотря на все трудности профессии, о которых не понаслышке знает Оксана Евгеньевна, она не стала отговаривать старшую дочь, когда та решила получать квалификацию фельдшера-акушера. И пока Анна ещё студентка, для младшей Ангелины, школьницы, медицина — одно из приоритетных направлений, куда бы она хотела пойти работать в будущем.
…Белоснежные халаты постепенно уступают место модной медицинской одежде в различной цветовой гамме. Но профессия медика престижна, как и тысячи лет назад, а вот получить её может не каждый.
Елена БОРОВИКОВА

 
 
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Оксана Арутюнян вступила на медицинскую стезю более 20 лет назад. Начинала трудовой путь в роли медсестры в детском саду №3, затем прошла «боевое крещение» в...
 
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