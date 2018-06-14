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Народный коллектив «Адраджэнне» покорил российскую публику

15.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Сопровождая народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» по гастролям в России, всегда было интересно, как россияне произносят непроизносимое для них слово. Всегда получается смешно. Но дело не в этом. А в том, что Хотимский песенный коллектив востребован и любим в братской стране. Только за два месяца «Адраджэнне» приняло участие в двух международных фольклорных фестивалях, проходящих в Российской Федерации. Первый проходил в Орле и Орловской области. «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» — таково было его название. Одно из главных событий культурной жизни Орловщины прошел в девятнадцатый раз на живописной лесной поляне в поселке Жудра в День Святой Троицы. Участие в празднике приняли коллективы из России, Беларуси, Украины. Для губернатора Орловской области Андрея Клычкова ансамбль «Адраджэнне» исполнил белорусскую национальную песню, в рамках встречи, и глава администрации Орловщины отдельно отметил наш ансамбль. Это при том, что хотимчане впервые принимали участие в празднике. Впрочем, эта тенденция повторилась и на втором Международном фестивале «Порубежье», прошедшем в День России 12 июня в поселке Шумячи Смоленской области. Этот праздник проходит уже двадцать лет. И только в этом году Хотимский район был представлен впервые. Хотя Кричевский, Мстиславский, Кличевский, Могилевский, Климовичский, Горецкий, и другие районы Могилевской области являются постоянными его участниками, наряду с районами Смоленской и Брянской области. И, без ложной скромности отмечу, повторяя слова директора Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы Олега Хмелькова, «Адраджэнне» разбудило зал. Таких бурных аплодисментов не слышал ни один коллектив.
Оба фестиваля не несли в себе конкурсной основы, но Грамота областного Центра Орловской области и Диплом участников фестиваля «Порубежье» пополнили и без того богатую копилку ансамбля «Адраджэнне».
Александр АЛЕКСАНДРИН.
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Сопровождая народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» по гастролям в России, всегда было интересно, как россияне произносят непроизносимое для них слово. Всегда...
 
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