﻿ Чиновник, которому дали 8 лет за коррупцию, освобожден через полгода после суда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чиновник, которому дали 8 лет за коррупцию, освобожден через полгода после суда

15.06.2018 16:31 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Пока на самом верху что-то там рассказывают про борьбу с коррупцией, из тюрьмы выходит бывший глава Солигорского района Александр Римашевский. Его задержали год назад с поличным при получении взятки, в декабре 2017 года осудили на восемь лет колонии усиленного режима с конфискацией, но, судя по имеющейся у TUT.BY информации, отсидел он всего полгода. С учетом того, что во время следствия Римашевский был в СИЗО, получается всего год. Из восьми. Притом рассчитывать на УДО можно только после половины назначенного срока. 

«Он приехал в деревню позавчера, говорят, уже должен уехать в Брестскую область на работу», – рассказали в деревне Камень Копыльского района, где у эск-чиновника есть недоконфискованный дом. И насчет работы: помимо прочего суд запретил Александру Римашевскому занимать руководящие должности в течение пяти лет. 

За что судили

30 мая 2017 года чиновника задержали с поличным. В тот день, по данным обвинения, он получил 2,7 тысячи долларов. Всего же следователи насчитали взяток на 16 900 долларов (Римашевский это отрицал). Кроме этого, было установлено, что председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района. Стоит отметить, что свою вину чиновник не признал. А признание он написал якобы под психологическим давлением.

Что говорят власти

Ничего. Никто не в курсе. По информации TUT.BY, бывшего председателя помиловал президент. В прокуратуре Солигорского района и в Солигорском райисполкоме отказываются общаться на эту тему. Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры РБ, тоже говорит, что никакой информации к ним не поступало.

Адвокат Дмитрий Горячко, который защищал чиновника, впервые слышит об освобождении. Притом он рассказал, что вынесенный приговор был обжалован в Верховном суде и оставлен без изменений. 

Читайте по теме: «В Беларуси из тюрьмы можно сразу идти руководителем». Большое интервью с беларусом, который работает в фонде Навального

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока на самом верху что-то там рассказывают про борьбу с коррупцией, из тюрьмы выходит бывший глава Солигорского района Александр Римашевский. Его задержали год...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объекты водоснабжения в Могилевской области эксплуатируются со значительным превышением сроков службы – КГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика