Чиновник, которому дали 8 лет за коррупцию, освобожден через полгода после суда

Пока на самом верху что-то там рассказывают про борьбу с коррупцией, из тюрьмы выходит бывший глава Солигорского района Александр Римашевский. Его задержали год назад с поличным при получении взятки, в декабре 2017 года осудили на восемь лет колонии усиленного режима с конфискацией, но, судя по имеющейся у TUT.BY информации , отсидел он всего полгода. С учетом того, что во время следствия Римашевский был в СИЗО, получается всего год. Из восьми. Притом рассчитывать на УДО можно только после половины назначенного срока.

«Он приехал в деревню позавчера, говорят, уже должен уехать в Брестскую область на работу», – рассказали в деревне Камень Копыльского района, где у эск-чиновника есть недоконфискованный дом. И насчет работы: помимо прочего суд запретил Александру Римашевскому занимать руководящие должности в течение пяти лет.

За что судили

30 мая 2017 года чиновника задержали с поличным. В тот день, по данным обвинения, он получил 2,7 тысячи долларов. Всего же следователи насчитали взяток на 16 900 долларов (Римашевский это отрицал). Кроме этого, было установлено, что председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района. Стоит отметить, что свою вину чиновник не признал. А признание он написал якобы под психологическим давлением.

Что говорят власти

Ничего. Никто не в курсе. По информации TUT.BY, бывшего председателя помиловал президент. В прокуратуре Солигорского района и в Солигорском райисполкоме отказываются общаться на эту тему. Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры РБ, тоже говорит, что никакой информации к ним не поступало.

Адвокат Дмитрий Горячко, который защищал чиновника, впервые слышит об освобождении. Притом он рассказал, что вынесенный приговор был обжалован в Верховном суде и оставлен без изменений.