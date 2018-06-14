На REALTY.TUT.BY продолжается конкурс «Моя квартира — мой дизайн» , победители которого получат 500, 200 и 100 BYN от нашего партнера — универсального сайта по поиску недвижимости BIR.BY . Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо прислать в редакцию фотографии своей квартиры и историю ее ремонта.

Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ремонтом квартиры. Не секрет, что перестройка жилья редко проходит буднично и спокойно — почти всегда мы сталкиваемся с конструктивными особенностями жилища, ограничениями по финансам или отсутствием взаимопонимания с близкими. Поделитесь с нами своей историей ремонта и выиграйте денежный приз.





На конкурс можно присылать фото отдельных комнат или всей квартиры целиком. Главное — целостность интерьера и идеи, которые позволили создать комфортную среду для себя и своей семьи.

К фото нужно приложить рассказ о том:

— почему выбрана именно такая стилистика;

— кто разрабатывал концепцию дизайна;

— как находили предметы интерьера;

— какова приблизительная смета ремонта, на чем сэкономлено, на чем решено не экономить.

Мы ждем от вас: — текст в формате doc;

— горизонтальные фотографии в формате jpg или jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);

— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок.

В письме также укажите свое имя, название населенного пункта, номер телефона для связи. Заявки, в которых нет всей необходимой информации, мы не сможем рассмотреть.

Победителей традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Три первых места получат три денежных приза: 500,00, 200,00 и 100,00 рублей (с учетом удержанного подоходного налога).

Присылайте рассказы и фотографии по адресу kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира».

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