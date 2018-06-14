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Расскажите о своем ремонте и получите 500 BYN. Продолжаем конкурс "Моя квартира - мой дизайн"
На REALTY.TUT.BY продолжается конкурс
Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ремонтом квартиры. Не секрет, что перестройка жилья редко проходит буднично и спокойно — почти всегда мы сталкиваемся с конструктивными особенностями жилища, ограничениями по финансам или отсутствием взаимопонимания с близкими. Поделитесь с нами своей историей ремонта и выиграйте денежный приз.
На конкурс можно присылать фото отдельных комнат или всей квартиры целиком. Главное — целостность интерьера и идеи, которые позволили создать комфортную среду для себя и своей семьи.
К фото нужно приложить рассказ о том:
— почему выбрана именно такая стилистика;
— кто разрабатывал концепцию дизайна;
— как находили предметы интерьера;
— какова приблизительная смета ремонта, на чем сэкономлено, на чем решено не экономить.
В письме также укажите свое имя, название населенного пункта, номер телефона для связи. Заявки, в которых нет всей необходимой информации, мы не сможем рассмотреть.
Победителей традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Три первых места получат три денежных приза: 500,00, 200,00 и 100,00 рублей (с учетом удержанного подоходного налога).
Присылайте рассказы и фотографии по адресу kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира».
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Напоминаем о продолжающемся конкурсе "Моя квартира - мой дизайн", в котором мы можете выиграть денежный приз просто рассказав о своем ремонте. *Партнерский материал
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