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Исследователи из Стэнфорда создали «умный» генератор мемов
Сотрудники Стэнфордского университета
Разработчики применили модель «длинной краткосрочной памяти» для предобученной сети Inception-v3, чтобы создавать подписи, подходящие по смыслу конкретной картинке. Группа добровольцев оценивала удачность мемов для улучшения качества работы сети.
Для тренировки использовали 400 тысяч связок изображений, пометок и подписей с 2,6 тысячами уникальных размеченных изображений. Среди материала были и созданные людьми, проверенно смешные мемы. Интересно, что из-за искажённого набора данных алгоритм оказался склонным к оскорбительным, расистским и сексистским мемам. Исправление этой проблемы — в ближайших планах исследователей.
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Сотрудники Стэнфордского университета разработали интеллектуальную систему генерации мемов, которые «неотличимы от настоящих», пишет TechCrunch. Читать далее
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