Исследователи из Стэнфорда создали «умный» генератор мемов

Сотрудники Стэнфордского университета разработали интеллектуальную систему генерации мемов, которые «неотличимы от настоящих», пишет TechCrunch.





Разработчики применили модель «длинной краткосрочной памяти» для предобученной сети Inception-v3, чтобы создавать подписи, подходящие по смыслу конкретной картинке. Группа добровольцев оценивала удачность мемов для улучшения качества работы сети.





Для тренировки использовали 400 тысяч связок изображений, пометок и подписей с 2,6 тысячами уникальных размеченных изображений. Среди материала были и созданные людьми, проверенно смешные мемы. Интересно, что из-за искажённого набора данных алгоритм оказался склонным к оскорбительным, расистским и сексистским мемам. Исправление этой проблемы — в ближайших планах исследователей.