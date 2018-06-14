Арина Соболенко не пробилась в полуфинал одиночного разряда на турнире в Нидерландах

Белоруска Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) не пробилась в полуфинал одиночного разряда на травяном турнире в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750 долларов.



Фото с сайта tennis.by

В четвертьфинальном поединке посеянная на турнире под 8-м номером Арина Соболенко проиграла в двух сетах бельгийке Кирстен Флипкенс (№ 60 WTA) — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 74 минуты.

Теперь Арина Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой продолжат выступление в Хертогенбосхе в парном разряде. Их соперницами в четвертьфинале будут Элизе Мертенс из Бельгии и Деми Схюрс из Голландии, они посеяны на турнире под 1-м номером.

В случае успеха Соболенко и Кудерметова в полуфинале сразятся с белорусско-нидерландским дуэтом Лидия Морозова / Лесли Керхов.