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Арина Соболенко не пробилась в полуфинал одиночного разряда на турнире в Нидерландах
Белоруска Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) не пробилась в полуфинал одиночного разряда на травяном турнире в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750 долларов.
В четвертьфинальном поединке посеянная на турнире под 8-м номером Арина Соболенко проиграла в двух сетах бельгийке Кирстен Флипкенс (№ 60 WTA) — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 74 минуты.
Теперь Арина Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой продолжат выступление в Хертогенбосхе в парном разряде. Их соперницами в четвертьфинале будут Элизе Мертенс из Бельгии и Деми Схюрс из Голландии, они посеяны на турнире под 1-м номером.
В случае успеха Соболенко и Кудерметова в полуфинале сразятся с белорусско-нидерландским дуэтом Лидия Морозова / Лесли Керхов.
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Белоруска Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) не пробилась в полуфинал одиночного разряда на травяном турнире в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750...
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