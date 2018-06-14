​Пьяная мать на автомобиле везла двоих детей и попала в аварию

В Гомельском районе женщина в нетрезвом состоянии находилась за рулём автомобиля, везла двоих детей, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

13 июня вечером в посёлке Ченки Гомельского района произошло ДТП с участием автомобиля «БМВ», за рулём которого находилась 32-летняя мать троих детей. Женщина была в нетрезвом состоянии. Она везла двоих детей 6 и 9 лет. Дети находились в удерживающих устройствах и не пострадали.

Со слов второго участника ДТП, женщина двигалась по встречной полосе прямо на его автомобиль. Мужчина попытался избежать столкновения, но у него не получилось. Он вызвал госавтоинспекторов.

На гомельчанку составили четыре административных протокола. Машину поместили на штрафстоянку.

Спустя некоторое время женщина была снова задержана на Речицком проспекте в Гомеле. На этот раз она была за рулём автомобиля «Ниссан» и снова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Детей в автомобиле не было.

К предыдущим протоколам добавились еще два, автомобиль также отправился на штрафстоянку. В итоге жительнице Гомеля грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами.