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Пьяная мать на автомобиле везла двоих детей и попала в аварию
В Гомельском районе женщина в нетрезвом состоянии находилась за рулём автомобиля, везла двоих детей, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
13 июня вечером в посёлке Ченки Гомельского района произошло ДТП с участием автомобиля «БМВ», за рулём которого находилась 32-летняя мать троих детей. Женщина была в нетрезвом состоянии. Она везла двоих детей 6 и 9 лет. Дети находились в удерживающих устройствах и не пострадали.
Со слов второго участника ДТП, женщина двигалась по встречной полосе прямо на его автомобиль. Мужчина попытался избежать столкновения, но у него не получилось. Он вызвал госавтоинспекторов.
На гомельчанку составили четыре административных протокола. Машину поместили на штрафстоянку.
Спустя некоторое время женщина была снова задержана на Речицком проспекте в Гомеле. На этот раз она была за рулём автомобиля «Ниссан» и снова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Детей в автомобиле не было.
К предыдущим протоколам добавились еще два, автомобиль также отправился на штрафстоянку. В итоге жительнице Гомеля грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами.
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В Гомельском районе женщина в нетрезвом состоянии находилась за рулём автомобиля, везла двоих детей, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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