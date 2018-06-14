Сборная Уругвая выиграла у Египта в матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Уругвая одержали победу над национальной командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Результат встречи, прошедшей в Екатеринбурге в пятницу, 1:0 в пользу команды Уругвая. На 90-й минуте в составе южноамериканской сборной гол провел Хосе Мария Хименес.

Таким образом, сборная Уругвая набрала 3 очка. Столько же баллов в группе А имеет сборная России, накануне разгромившая Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Команды Египта и Саудовской Аравии очков не набрали.