"Газпром трансгаз Беларусь" модернизировал корпоративную информационную систему

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" провело модернизицию корпоративной информационной системы, внедрив электронный архив в SAP HANA Appliance на высокопроизводительном оборудовании Huawei.

Как сказано в сообщении компании SAP CIS, в ходе проекта более 85 тыс. электронных документов "Газпром трансгаз Беларусь" были перенесены в новое хранилище, развернутое на высокопроизводительных серверах Huawei.

По словам начальника службы информационно-управляющих систем при администрации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Дмитрия Махницкого, инновация помогла "оперативно решить возникающую проблему растущего объема архива и повысить производительность и надёжность работы корпоративной информационной системы предприятия на базе программного обеспечения SAP".

В "Газпром трансгаз Беларусь" имеется более 2,5 тыс. постоянных активных пользователей программного обеспечения SAP при общей численности персонала около 6,5 тыс. человек.

В ходе проекта создан отдельный электронный архив, в который перенесены электронные копии первичных документов за 4 предшествующих года.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-ная "дочка" "Газпрома") является оператором белорусской ГТС и белорусского участка магистрального газопровода "Ямал-Европа".