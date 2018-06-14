"Саломею" в Большом ставят с разрешения митрополита

sb.by Больше ста лет прошло с тех пор, как Рихард Штраус написал оперу «Саломея» по мотивам одноименной трагедии Оскара Уайльда. Премьера в 1905 году была освистана в Дрездене. В штыки ее приняли тогда и в России — Синод запретил спектакль к постановке, и только в 1924 году название появилось в репертуаре Мариинского театра, пишет





С тех пор много воды утекло, драматическая история любви девушки к пророку и шокирующая ее развязка — голова на серебряном блюде, уж сколько лет волнуют художников, и страсти вокруг библейского сюжета бушуют все те же.





И пусть мощнейшее музыкальное произведение Штрауса прочно утвердилось на театральных подмостках всего мира, к этой опере, как и любым ее интерпретациям, театры всякий раз вынуждены подходить деликатно, чтобы, не дай бог, не задеть ничьи чувства.





Так, например, год назад в «Мариинке» новый спектакль «Саломея» в режиссуре Марата Гацалова давали пунктирно, выхолощенно, в инсталляциях и сновидческом экстазе.





Надо обладать недюжинным спокойствием и волей, чтобы решиться ставить такую вещь в Минске . Собственно, об этом с режиссером грядущей премьеры Михаилом Панджавидзе мы и поговорили.





Чем его взволновала история настолько, что благословение на постановку он отправился просить у Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла? Какие чувства режиссер испытывает к Саломее — девушке, настоявшей на изощренной казни своего возлюбленного? И почему про себя Михаил Панджавидзе называет эту историю закатом Европы?





— Михаил Александрович, вы сочувствуете Саломее?





— Я осознаю правомерность ее трагедии. Опера «Саломея» — это история падения чистого и непорочного человека, история его превращения в монстра...





— Под воздействием внешних обстоятельств?





— Причем самых странных — проповедью соблазнил ее Иоанн. Вот уж действительно, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. У Саломеи и распущенности нет никакой. Первый человек, в которого она влюбилась, был Иоанн — до этого она бежит от всех мужчин и говорит о том, что видеть их не может.





Она — человек неиспорченный и понимает степень греховности всех, кто находится вокруг нее. Саломея ведь не поддерживает свою мать, обручившуюся с братом мужа, есть тут и гамлетовский мотив. Но она влюбляется в Иоанна! Почему? Потому что он — Другой, иной, чем окружающие ее люди.





Я думаю, что и Иоанн влюбляется в Саломею, потому что она — Другая. И потом он отвергает ее, когда видит, что в ней просыпаются все те же инстинкты, которые свойственны ее родне. А бедная девушка не умеет свои чувства выразить другим образом. Она была единственная чистая среди всех, но, повторюсь, ее задушили, загубили, задавили.





— Как вы объясняете некоторый пуританский флер, преследующий эту оперу уже больше ста лет?





— В свое время и «Травиата» провалилась по этой же причине: куртизанку выставили главной героиней. И «Кармен» была освистана, потому что любовь контрабандиста и проститутки сделали предметом искусства, публика была возмущена. Лыко в строку поставили Горькому за то, что он «На дне» написал.





Все, кто пытался писать что–то более или менее злободневное, они тут же получали по полной программе. Сегодня, конечно, другое время. Но в связи с политическими потрясениями, которые случаются в мире, люди очень боятся всевозможных посягательств на какие бы ни было социальные институты, а Церковь является одним из них. Поэтому мы обратились к Патриаршему Экзарху всея Беларуси за согласием на постановку. И ничего в этом удивительного нет.





Митрополит Павел попросил, чтобы я ему рассказал, как вижу этот спектакль. Я объяснил, что в самой опере «Саломея» ничего развратного и антиклерикального нет. Но присутствующий в ней безусловно неврастенический контекст создает ощущение некоей эмоциональной распущенности.





Хотя на самом деле пьеса Уайльда глубоко религиозна, и в ней очень точно выражено то, о чем мы постоянно говорим и будем говорить. В опере «Саломея» мы говорим об истории западной и христианской цивилизации, о том, что она уже опять гибнет, как гибла когда–то.





А ведь с чего начиналось? Всегда только с одного, когда были отвергнуты 10 заповедей. Что такое 10 заповедей? Это ключ для человека, чтобы не стать двуногим животным. Когда–то Моисей выбрал самый падший из народов — рабов, погрязших в пороках, грязи, болезнях и разврате. Он вывел его в пустыню.





И за сорок лет умерли рабы, а выросли свободные люди, воспитанные на 10 заповедях, Божьим именем подчинившие себе Средиземноморское побережье.





Вы посмотрите на современную жизнь в Европе, ведь многие заповеди нарушаются на каждом шагу: «не убий» — эвтаназия разрешена, «не прелюбодействуй» — однополые браки разрешены, «почитай родителей своих» — 18 лет исполняется, никто никому ничего не должен, ни ты родителям, ни они тебе, и так далее и так далее.





Все 10 заповедей последовательно отвергаются, и это дьявольский искус. А театр — категория нравственная, у нас функция воспитательная и образовательная, поэтому мы и подступаемся к этой теме...





— И, наконец, к музыке XX века. Порой вам ставят в вину, что театр не обращается к современности.





— К сожалению, сейчас у нас XX век представлен только Пуччини, Смольским и Кузнецовым. Мы сами понимаем прекрасно, что ситуация становится музейной. Безусловно, спектаклем «Саломея» мы расширяем для нашей публики музыкальную палитру.





Я вам больше скажу, театр, который способен на выполнение такого проекта, задает сам себе самую высокую планку. «Саломея» — это потрясающей красоты музыка, громадный рост для наших артистов и оркестра. И нам интересно взять эту высоту.





Остается добавить, что премьера оперы назначена на 9 сентября. Дорогие меломаны, побеспокойтесь о покупке билетов заранее. В лучших традициях Вены и Дрездена, проходки на премьеру в Большой в Минске лучше бронировать заблаговременно.