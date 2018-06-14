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Поддержи белоруса! Фото из Крево попало на конкурс EU4Energy
С 4 по 11 июня прошел фотоконкурс #EU4Energy, организованный в рамках Европейской недели устойчивой энергии.
В течение одной недели более 600 человек из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины представили свои фотографии с зелеными источниками энергии в действии в местах своего проживания.
В отборе участвовал известный белорусский фоторепортер Сергей Гапон, чья фотография Крево попала в список из 40 лучших снимков.
Отдать свой голос за фото нашего соотечественника можно на
Фотоконкурс EU4Energy организован коммуникационным проектом #EU4Energy в рамках Европейской недели устойчивого развития энергии и финансируется Европейским Союзом, пишет
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С 4 по 11 июня прошел фотоконкурс #EU4Energy, организованный в рамках Европейской недели устойчивой энергии.
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