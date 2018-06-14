Поддержи белоруса! Фото из Крево попало на конкурс EU4Energy

В течение одной недели более 600 человек из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины представили свои фотографии с зелеными источниками энергии в действии в местах своего проживания.





В отборе участвовал известный белорусский фоторепортер Сергей Гапон, чья фотография Крево попала в список из 40 лучших снимков.













Отдать свой голос за фото нашего соотечественника можно на странице для голосования фотоконкурса EU4Energy до 17 июня.







