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15 июня в Сморгонском районе открылся турслет (БУДЕТ ДОПОЛНЕНО)
15.06.2018 — Разное | Светлы шлях
15 июня в районе агрогородка Жодишки начались соревнования в рамках районного молодежного туристического слета рабочей молодежи, посвященного 100-летию ВЛКСМ.
В турслете участвует 5 команд: КХП, ЖКХ, ЦРБ, ЗОС и Залесского сельисполкома.
Соб. инф.
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15 июня в районе агрогородка Жодишки начались соревнования в рамках районного молодежного туристического слета рабочей молодежи, посвященного 100-летию ВЛКСМ.
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