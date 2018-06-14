В Россонском районе пьяный мужчина ехал за рулем горящего трактора

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Инцидент произошел вечером 14 июня вблизи деревни Лютиково — на поле горел трактор МТЗ, принадлежащий ОАО «Россонский агросервис». В милицию об этом сообщил заместитель директора предприятия.Когда милиционеры приехали на место, спасатели уже заканчивали тушить трактор. Он практически полностью сгорел. Ущерб — 44,3 тысячи рублей.Выяснилось, что техника загорелась во время движения. За рулем был пьяный 39-летний Россонского агросервиса. В его крови обнаружили почти 2 промилле алкоголя. В этот день трактор был задействован на подвозе воды для нужд предприятия.Предварительная причина возгорания — нахождение трактора в режиме стояночного тормоза во время движения.На водителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.