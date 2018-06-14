СБУ задержала еще одного фигуранта в организации убийства журналиста Бабченко

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Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина», сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства— отметил он, демонстрируя аудиодоказательства по «делу Бабченко».При этом Тиводар добавил, что по месту жительства «гражданина Т.» в ходе проведения обыска изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.— подчеркнул он.Сейчас задержанному, по словам Тиводара, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами»), а также в организации приготовления теракта.Как сообщалось, ранее по «делу Бабченко» был задержан гражданин Украины. Его следствие считает организатором покушения на журналиста в Украине. К числу вероятных заказчиков относят знакомого Германа совладельца ООО «Киевская консалтинговая группа»