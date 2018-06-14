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СБУ задержала еще одного фигуранта в организации убийства журналиста Бабченко

15.06.2018 17:54 — Разное | UDF  
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Фото: EPA
Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко и подготовке к серии терактов в Украине.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина», сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар.

«13 июня текущего года СБУ задержала „гражданина Украины Т.“, который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и Украине», — отметил он, демонстрируя аудиодоказательства по «делу Бабченко».

При этом Тиводар добавил, что по месту жительства «гражданина Т.» в ходе проведения обыска изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

«В настоящее время имеются достаточные основания подозревать „гражданина Т.“ в причастности к приготовлению терактов», — подчеркнул он.

Сейчас задержанному, по словам Тиводара, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами»), а также в организации приготовления теракта.

Как сообщалось, ранее по «делу Бабченко» был задержан гражданин Украины Борис Герман. Его следствие считает организатором покушения на журналиста в Украине. К числу вероятных заказчиков относят знакомого Германа совладельца ООО «Киевская консалтинговая группа» Вячеслава Пивоварника.

 
 
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Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
 
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