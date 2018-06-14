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В Светлогорске BMW протаранил автобус
Фото: ranak.me
По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны ТЭЦ. На закруглении дороги его вынесло на встречную полосу.
Оба транспортных средства получили сильные повреждения. К счастью, люди не пострадали, сообщает телекомпания
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ДТП с участием городского автобуса и BMW произошло днем 15 июня на улице Ленина в Светлогорске.
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