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Почувствовали? Белстат зафиксировал рост реальных денежных доходов
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Такие данные приводит
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,6%.
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Доходы белорусов в январе-апреле возросли на 7,4% к уровню аналогичного периода 2017-го.
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