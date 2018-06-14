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«Причастен к более 30 хищениям из дачных домов». Задержан мужчина, который грабил дачи в Смолевичском районе

15.06.2018 18:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стал известен злоумышленник, который больше месяца грабил дачные дома в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мужчину задержали сразу после совершения очередного преступления.

Незваным гостем оказался ранее судимый 40-летний безработный.

«Причастен к более 30 хищениям из дачных домов». Задержан мужчина, который грабил дачи в Смолевичском районе

«Причастен к более 30 хищениям из дачных домов». Задержан мужчина, который грабил дачи в Смолевичском районе

Поймать вора на месте преступления помогли жители дачного поселка. Они заметили злоумышленника и оперативно обратились в милицию.

Мужчина действовал по однотипной схеме: днем выбирал дом, а ночью проникал внутрь объекта. Залезал, в основном, через окна: разбивал стекло или взламывал запорные устройства. Главными объектами кражи были спиртные напитки и продукты питания, однако вор брал и другие, на его взгляд, полезные вещи.

«Причастен к более 30 хищениям из дачных домов». Задержан мужчина, который грабил дачи в Смолевичском районе

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Задержанный только 2 мая покинул места не столь отдаленные. Там он находился опять-таки за совершение преступления, связанное с хищением.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в настоящее время у сотрудников уголовного розыска Смолевичского РОВД есть основания полагать, что данный задержанный причастен к более чем 30 хищениям из дачных домов. Все эти хищения были совершены как раз в период последних полутора месяцев. В данное время задержанный проверяется на причастность к совершению кряж в близлежащих районах.

«Причастен к более 30 хищениям из дачных домов». Задержан мужчина, который грабил дачи в Смолевичском районе

«Причастен к более 30 хищениям из дачных домов». Задержан мужчина, который грабил дачи в Смолевичском районе

 
 
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Новости Беларуси. Стал известен злоумышленник, который больше месяца грабил дачные дома в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мужчину...
 
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