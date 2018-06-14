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Под Гомелем женщина-водитель попала в ДТП. В автомобиле находились её дети

15.06.2018 17:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 13 июня в городском посёлке Чёнки произошло ДТП. В одном из автомобилей были дети.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём попавшего в аварию BMW находилась нетрезвая 32-летняя женщина, которая отказалась проходить медосвидетельствование.  

По словам второго участника ДТП, BMW двигался прямо на его автомобиль. Мужчина пытался избежать столкновения, но ему это не удалось. После случившегося гражданин вызвал сотрудников ГАИ.  

Прибывшие инспекторы обратили внимание, что в транспортном средстве женщины находились два ребёнка 6 и 9 лет. Ребята сидели в детских удерживающих устройствах и не пострадали.  

В отношении гражданки было составлено четыре административных протокола, а её машина была помещена на штрафстоянку.  

Через некоторое время нарушительницу остановили в Гомеле, женщина управляла автомобилем Nissan. Задержанная вновь находилась в состоянии алкогольного опьянения и снова не захотела проходить медосвидетельствование. В отношении гражданки было составлено ещё два протокола, а Nissan помещён на штрафстоянку.  

Женщине грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Свою вину гомельчанка не признала. Отмечается, что гражданка уже 11 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.  

Весной 2018 года в Гродно инспекторы ГАИ остановили нетрезвую женщину.  

Задержанная находилась на восьмом месяце беременности – подробнее здесь.  

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 13 июня в городском посёлке Чёнки произошло ДТП. В одном из автомобилей были дети.   Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, за...
 
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