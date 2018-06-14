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Ну, пятый давайте. Лидер группы «Чайф» спел новый вариант хита «Аргентина – Ямайка 5:0» после победы России
Новости России. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы сборной России в стартовом матче ЧМ по футболу перепел свой хит «Аргентина – Ямайка 5:0».
Видео было опубликовано на официальной странице группы в Instagram.
«Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0».
Напомним, что 14 июня российские футболисты
Владимир Шахрин:
Следующий матч с участием команды России пройдет 25 июня.
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Ну, пятый давайте. Лидер группы «Чайф» спел новый вариант хита «Аргентина – Ямайка 5:0» после победы России
Новости России. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы сборной России в стартовом матче ЧМ по футболу перепел свой хит «Аргентина – Ямайка 5:0». Видео...
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