Необычный пешеход пытался перейти дорогу в Гомеле: видеофакт

Новости Беларуси. Видео, о котором в СМИ принято говорить «без комментариев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Это видео снято в Гомеле и собрало в интернете уже большое число просмотров. Остается только догадываться, как герою этого ролика удалось остаться в живых.



