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Необычный пешеход пытался перейти дорогу в Гомеле: видеофакт
Новости Беларуси. Видео, о котором в СМИ принято говорить «без комментариев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это видео снято в Гомеле и собрало в интернете уже большое число просмотров. Остается только догадываться, как герою этого ролика удалось остаться в живых.
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Новости Беларуси. Видео, о котором в СМИ принято говорить «без комментариев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это видео снято в Гомеле и собрало в...
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