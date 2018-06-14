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Ресторатор отдыхает в Минске. Посмотрите, где он уже побывал и как говорит по-белорусски

15.06.2018 18:06 — Разное | Tut.by  
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За последние полтора месяца Александр Тимарцев (Ресторатор) зачастил приезжать в Минск: в своем аккаунте в twitter он то и дело рассказывает, что проводит время в столице Беларуси. AFISHA.TUT.BY изучила соцсети и рассказывает, где именно бывал создатель и ведущий главной баттл-площадки России Versus Battle. Осторожно: в публикации присутствует видео, где Ресторатор очень мило разговаривает по-белорусски.

Жена Александра Евгения рассказала, что в отпуск семья собралась в кратчайшие сроки.

— Позавчера мы решили лететь отдыхать, собрали чемодан, купили билеты и вот мы в Беларуси. А вы за сколько планируете в отпуск? Наш рекорд пока — 2 дня.

Прилетела семья Тимарцева в Минск 31 мая. Первым делом детей (а их у них двое) Александр с женой отвели в минский зоопарк.

После зоопарка заглянули в Sporting Club.

— Посетили стрелковой клуб с прекрасной кухней. Стрелять не стали, так как каждый выстрел из Сашиной «пушки» приводит к увеличению нашей семьи, — пошутила его супруга.

В Sporting Club Александр был замечен и за месяц до этого (именно в тот приезд, когда привез сигареты солдату в больницу). Новость об этом быстро разлетелась по российским СМИ. Одни из посетителей базы стендовой стрельбы не растерялся и попросили Александра попозировать для фото.

 

Публикация от @klim7 9 Май 2018 в 4:27 PDT

Встречали Александра не только в заведениях — но и просто возле дома. Минчанин Дмитрий написал: «Вышел из дома, а там — Саня!».

Кто-то встречал Ресторатора на проспекте. И не стеснялся просить о фото.

Кто-то — в аквапарке. И тоже не стеснялся попросить о фото человека в плавках.

Еще Александр был на «Линии Сталина», где катался на танке. Вот фотоподтверждение.


Фото: instagram.com/wantedcj/

И напоследок видео, которое жена Тимарцева сняла на бывшем «Бульбашъ пляж» на Минском море (сейчас это кафе «Лето»).

— Александр, что вы думаете об отдыхе в Беларуси?

— Шо? Я вандрую адзін. Да пабачэння!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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