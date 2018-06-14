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Ресторатор отдыхает в Минске. Посмотрите, где он уже побывал и как говорит по-белорусски
За последние полтора месяца Александр Тимарцев (Ресторатор) зачастил приезжать в Минск: в своем
Жена Александра Евгения рассказала, что в отпуск семья собралась в кратчайшие сроки.
— Позавчера мы решили лететь отдыхать, собрали чемодан, купили билеты и вот мы в Беларуси. А вы за сколько планируете в отпуск? Наш рекорд пока — 2 дня.
Прилетела семья Тимарцева в Минск 31 мая. Первым делом детей (а их у них двое) Александр с женой отвели в
После зоопарка заглянули в
— Посетили стрелковой клуб с прекрасной кухней. Стрелять не стали, так как каждый выстрел из Сашиной «пушки» приводит к увеличению нашей семьи, — пошутила его супруга.
В
Встречали Александра не только в заведениях — но и просто возле дома. Минчанин Дмитрий написал: «Вышел из дома, а там — Саня!».
Кто-то встречал Ресторатора на проспекте. И не стеснялся просить о фото.
Кто-то — в
Еще Александр был на
И напоследок видео, которое жена Тимарцева сняла на бывшем
— Александр, что вы думаете об отдыхе в Беларуси?
— Шо? Я вандрую адзін. Да пабачэння!
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