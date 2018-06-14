﻿ Проверьте автомобиль после зимы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проверьте автомобиль после зимы

15.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Проверьте автомобиль после зимы

После зимне-весеннего сезона наступило лето, и вроде бы – что помешает попутешествовать на своей машине. Однако не все бывает просто. Зачастую зимний период оставляет следы, напоминая о себе в самые не подходящие для этого моменты. Сообразно, дабы не отказываться от тех или иных намерений по дальним поездкам, следует осуществлять сезонные проверки своего авто, что лучше всего делать в официальных дилерских центрах, либо в профессиональных, высококвалифицированных автосервисах.

Каждый автовладелец знает, что в зиму на многих деталях и узлах машины действуют повышенные нагрузки. Соответственно, немаловажно проведение проверок готовности автомобиля по мере изменения дорожных условий, и особенно важно уделить внимание системам, отвечающим за комфорт и безопасность.

В частности, речь идет о выхлопной системе. Стоит отметить, что ремонт глушителя и прочие подобные услуги можно заказать на сайте vash-glushitel.ru/ автосервиса «Ваш глушитель», специалисты которого обладают высокой квалификацией. Сервис специализируется на таких вопросах, как замена, установка, тюнинг, сварка и ремонт глушителей, обещая осуществить любые работы подобного плана, включая восстановление выхлопной системы на редких раритетных авто.

Наряду с этим, необходима проверка подвески и тормозной системы, поскольку использование на дорогах различных реагентов с иными «подарками» зимнего сезона может губительно сказаться на их техсостоянии.

Пришло лето, температура воздуха повысилась, что обуславливает появление пыли. Это означает, что необходимо привести салонный фильтр в безупречное состояние, либо провести его замену.

В зимнее время автомобильный кондиционер используется довольно редко, однако, с наступлением жары необходима проверка всех элементов системы кондиционирования, дабы она безупречно функционировала в подобающее для этого время.

Не следует забывать и о проверке всех эксплуатационных жидкостей авто, поскольку им свойственно, особенно зимой, терять свою полезность, при увеличении расхода. Нужно помнить, что без них невозможна работа важных элементов машины, включая двигатель и тормозные механизмы.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После зимне-весеннего сезона наступило лето, и вроде бы – что помешает попутешествовать на своей машине. Однако не все бывает просто. Зачастую зимний период...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Газпром трансгаз Беларусь" модернизировал корпоративную информационную систему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика