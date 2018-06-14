Проверьте автомобиль после зимы

После зимне-весеннего сезона наступило лето, и вроде бы – что помешает попутешествовать на своей машине. Однако не все бывает просто. Зачастую зимний период оставляет следы, напоминая о себе в самые не подходящие для этого моменты. Сообразно, дабы не отказываться от тех или иных намерений по дальним поездкам, следует осуществлять сезонные проверки своего авто, что лучше всего делать в официальных дилерских центрах, либо в профессиональных, высококвалифицированных автосервисах.

Каждый автовладелец знает, что в зиму на многих деталях и узлах машины действуют повышенные нагрузки. Соответственно, немаловажно проведение проверок готовности автомобиля по мере изменения дорожных условий, и особенно важно уделить внимание системам, отвечающим за комфорт и безопасность.

В частности, речь идет о выхлопной системе. Стоит отметить, что ремонт глушителя и прочие подобные услуги можно заказать на сайте vash-glushitel.ru/ автосервиса «Ваш глушитель», специалисты которого обладают высокой квалификацией. Сервис специализируется на таких вопросах, как замена, установка, тюнинг, сварка и ремонт глушителей, обещая осуществить любые работы подобного плана, включая восстановление выхлопной системы на редких раритетных авто.

Наряду с этим, необходима проверка подвески и тормозной системы, поскольку использование на дорогах различных реагентов с иными «подарками» зимнего сезона может губительно сказаться на их техсостоянии.

Пришло лето, температура воздуха повысилась, что обуславливает появление пыли. Это означает, что необходимо привести салонный фильтр в безупречное состояние, либо провести его замену.

В зимнее время автомобильный кондиционер используется довольно редко, однако, с наступлением жары необходима проверка всех элементов системы кондиционирования, дабы она безупречно функционировала в подобающее для этого время.

Не следует забывать и о проверке всех эксплуатационных жидкостей авто, поскольку им свойственно, особенно зимой, терять свою полезность, при увеличении расхода. Нужно помнить, что без них невозможна работа важных элементов машины, включая двигатель и тормозные механизмы.