​Джузеппе Конте и Эммануэль Макрон обсудили проблемные вопросы

Итальянский премьер Джузеппе Конте и французский президент Эммануэль Макрон уже обсудили основные проблемные вопросы в преддверии саммита Совета Европы.

Главный – миграционный. Встречу чуть не перенесли из-за дипломатического скандала между Римом и Парижем. Напомню, власти Италии не дали причалить кораблю, на борту которого были 600 мигрантов, что вызвало критику со стороны Франции. В итоге «Аквариус» согласилась принять Испания.