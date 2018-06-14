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Лукашенко встретится с Путиным 19 июня в Минске
15.06.2018 18:07 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным, который прибудет в Минск с официальным визитом.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят "состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках".
В тот же день главы государств примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, повестка которого включает 10 насущных вопросов по дальнейшей интеграции двух стран.
По итогам заседания ВГС ожидается подписание ряда знаковых документов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным, который прибудет в Минск с официальным визитом.
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