Лукашенко встретится с Путиным 19 июня в Минске





Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным, который прибудет в Минск с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят "состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках".

В тот же день главы государств примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, повестка которого включает 10 насущных вопросов по дальнейшей интеграции двух стран.

По итогам заседания ВГС ожидается подписание ряда знаковых документов.