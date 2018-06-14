Вороновщина от праздника к празднику

Ее творенья — красота и объеденье







Мастер-повар столовой Вороновского филиала облпотребобщества Наталья Стефанович удостоена почетного звания «Человек года» в номинации «Лучший повар» Белорусского республиканского союза потребобществ.

Повод для гордости







Имена двух тружеников Вороновского района — Нелли Пушненковой и Юрия Вильчевского — внесены в Книгу Славы Гродненской области.

Твои герои, жатва!







В районном соревновании среди комбайнеров и водителей на отвозке зерна нового урожая первыми тысячниками стали механизаторы Генрих Сурконт и Виктор Миндюль (КСУП «Больтишки»),







Владимир Орда (КСУП «Мисевичи»),







водители Олег Крупович







и Тадеуш Ладыш КСУП «Дотишки».

Труду земледельца особый почет







Указом Президента медалью «За заслуги» награжден механизатор КСУП «Дотишки» Альфред Родевич.

«Белая Русь» поощрила лучших







Школьница из Вороновского района Яна Куровская стала победительницей республиканского этапа конкурса молодых журналистов «Золотое перо «Белой Руси»-2017».

Орден за материнство







Две жительницы Вороновщины в нынешнем году стали обладательницами высшей награды за материнство. Орден Матери вручен Регине Соколовской и Марине Чивель.







Тройка лидеров







Одиннадцатиклассники Вороновской школы Э.Стефанович и А. Ластовская под руководством педагога Т.А. Пушненковой стали дипломантами заключительного этапа республиканской олимпиады по предметам. Под стать им и выступление десятиклассницы этой же школы Софьи Трекало.