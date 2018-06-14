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Вороновщина от праздника к празднику

15.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вороновщина от праздника к празднику

Ее творенья — красота и объеденье


Вороновщина от праздника к празднику

Мастер-повар столовой Вороновского филиала облпотребобщества Наталья Стефанович удостоена почетного звания «Человек года» в номинации «Лучший повар» Белорусского республиканского союза потребобществ.

Повод для гордости


Вороновщина от праздника к празднику

Имена двух тружеников Вороновского района — Нелли Пушненковой и Юрия Вильчевского — внесены в Книгу Славы Гродненской области.

Твои герои, жатва!


Вороновщина от праздника к празднику

В районном соревновании среди комбайнеров и водителей на отвозке зерна нового урожая первыми тысячниками стали механизаторы Генрих Сурконт и Виктор Миндюль (КСУП «Больтишки»),


Вороновщина от праздника к празднику

Владимир Орда (КСУП «Мисевичи»),


Вороновщина от праздника к празднику

водители Олег Крупович


Вороновщина от праздника к празднику

и Тадеуш Ладыш КСУП «Дотишки».

Труду земледельца особый почет


Вороновщина от праздника к празднику

Указом Президента медалью «За заслуги» награжден механизатор КСУП «Дотишки» Альфред Родевич.

«Белая Русь» поощрила лучших


Вороновщина от праздника к празднику

Школьница из Вороновского района Яна Куровская стала победительницей республиканского этапа конкурса молодых журналистов «Золотое перо «Белой Руси»-2017».

Орден за материнство


Вороновщина от праздника к празднику

Две жительницы Вороновщины в нынешнем году стали обладательницами высшей награды за материнство. Орден Матери вручен Регине Соколовской и Марине Чивель.


Вороновщина от праздника к празднику

Тройка лидеров


Вороновщина от праздника к празднику

Одиннадцатиклассники Вороновской школы Э.Стефанович и А. Ластовская под руководством педагога Т.А. Пушненковой стали дипломантами заключительного этапа республиканской олимпиады по предметам. Под стать им и выступление десятиклассницы этой же школы Софьи Трекало.

 
 
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Ее творенья — красота и объеденье Мастер-повар столовой Вороновского филиала облпотребобщества Наталья Стефанович удостоена почетного звания «Человек года» в...
 
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