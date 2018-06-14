​Сборная Уругвая на последних минутах вырвала победу у команды Египта

Сегодня днём в Екатеринбурге встречались футболисты Египта и Уругвая. На протяжении практически всего матча шла равная борьба.

Но ближе к финишу поединка уругвайцы создали несколько опасных моментов, один из которых удалось реализовать. Единственный мяч на 90-й минуте встречи с передачиКарлоса Санчеса забил защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес. Отметим, что в матче не принял участие лидер сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах, которому как раз сегодня исполнилось 26 лет.