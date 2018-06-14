​Инвестиции на шестьдесят миллионов долларов – в работе

Под Минском завершается возведение нового производства гипсокартона и строительных смесей. С ходом реализации крупного инвестпроекта сегодня ознакомился заместитель премьер-министра.

В эти цеха переедет предприятие, которое сейчас располагается в центре Минска. Выпускать будут стройматериалы мирового уровня с прицелом не только на белорусский рынок, но и на экспорт – в Россию, Украину, страны Европейского союза. Инвестор – российская компания и немецкая корпорация «Кнауф» – прогнозируют рост строительной отрасли в регионе.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Проект частный. Будем получать налоги, рабочие места, достойную заработную плату. Инвестор взял на себя обязательства, на этой площадке реализовал все сети за свой счет, взялся за реализацию в Пуховичах завода по твёрдым коммунальным отходам. Будет линия. А сегодня этот продукт вторичный захоранивается».

На месте освободившихся площадей завода «Белгипс» в Минске в будущем будут возведены жилые дома и объекты городской инфраструктуры.