10 лет of STREEKOZA

23 июня пройдет 10-я юбилейная STREEKOZA.

Вот уж 10 лет как на центральной площади Дзержинска стирают кроссовки лучшие стритболисты СНГ.

Именно в этом году, 23 июня, в субботу, пройдёт 10-я юбилейная «Стрекоза».

Открыта регистрация в категориях «PRO», «STREET» и «ДЕВУШКИ».

Ожидается, что в гости приедут команды из Украины, России, Азербайджана.

Победитель категории «PRO» получит ценный денежный приз и путёвку на сателлит «TALLINN OPEN».

Приходите поддержать свою любимую команду 23 июня на центральную площадь г. Дзержинска.

Регистрация, кстати, тут .



