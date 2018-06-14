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Зачем белорусы покупают советские свидетельства о рождении? Ответ пришел из Польши
15.06.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Недавно мы всем миром
Сообщается, что 12 июня в городе Гожув-Велькопольский (на западе Польши) задержали двух белорусов 35 и 46 лет.
Мужчины использовали поддельные свидетельства о рождении, согласно которым они по национальности поляки. Один из задержанных ради такого дела даже поменял фамилию в документах на польскую — Новак. Другой уже сумел собрать весь пакет документов и подать его в государственные органы для получения постоянного вида на жительство в Польше.
Оба пошли на сделку с правосудием и ради смягчения наказания признались в использовании поддельных документов. Белорусы оштрафованы на 1000 польских злотых каждый. Для дальнейшего легального пребывания в Евросоюзе им придется искать другие причины.
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Недавно мы всем миром ломали голову над загадкой: зачем кто-то принялся скупать старые советские свидетельства о рождении? Причем если среди родителей значились...
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