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Зачем белорусы покупают советские свидетельства о рождении? Ответ пришел из Польши

15.06.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Недавно мы всем миром ломали голову над загадкой: зачем кто-то принялся скупать старые советские свидетельства о рождении? Причем если среди родителей значились поляки, то за такой документ давали 150 рублей. Если «польского следа» нет — 30. Догадки о том, зачем это делается, были разные. Гродненский сайт s13.ru, возможно, нашел объяснение феномену. Разгадка пришла из Польши.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56448.php

Зачем белорусы покупают советские свидетельства о рождении? Ответ пришел из Польши

Сообщается, что 12 июня в городе Гожув-Велькопольский (на западе Польши) задержали двух белорусов 35 и 46 лет.

Мужчины использовали поддельные свидетельства о рождении, согласно которым они по национальности поляки. Один из задержанных ради такого дела даже поменял фамилию в документах на польскую — Новак. Другой уже сумел собрать весь пакет документов и подать его в государственные органы для получения постоянного вида на жительство в Польше.

Оба пошли на сделку с правосудием и ради смягчения наказания признались в использовании поддельных документов. Белорусы оштрафованы на 1000 польских злотых каждый. Для дальнейшего легального пребывания в Евросоюзе им придется искать другие причины.

 
 
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Недавно мы всем миром ломали голову над загадкой: зачем кто-то принялся скупать старые советские свидетельства о рождении? Причем если среди родителей значились...
 
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