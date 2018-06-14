15 июня 2018 года в Парке культуры и отдыха (театр эстрады) в рамках Европейского движения "Соглашение мэров" состоялось торжественное открытие Дня энергии. Мероприятие проводится в городе во второй раз и призвано привлечь внимание общественности к вопросу сохранения окружающей среды через сбережение энергии и более рациональное использование и утилизацию ресурсов.



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Посетители могли принять участие в ярмарке товаров, изготовленных с использованием энергоэффективных технологий (это были светодиодные лампочки, светильник и один большой твердотопливный котёл).

В процессе мероприятия можно было послушать выступление экспертов в области энергоэффективности климата, состоялось награждение победителей конкурса на энергосберегающаю тематику. Их с повышенным вниманием слушали дети из различных учреждений города.



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А уж что им точно понравилось - так это обмен отработанных батареек на полезную тематическую продукцию. Пацаны и девочки даже с азартом соревновались, кто сдаст больше. Теперь они не только знают сами, но и могут научить взрослых, как правильно утилизировать батарейки и аккумуляторы.