Реальные денежные доходы белорусов в январе-апреле возросли на 7,4%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2018 года составили 107,4% к уровню аналогичного периода 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.



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В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.