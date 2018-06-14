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Реальные денежные доходы белорусов в январе-апреле возросли на 7,4%
15.06.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2018 года составили 107,4% к уровню аналогичного периода 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,6%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2018 года составили 107,4% к уровню аналогичного периода 2017-го, сообщили БЕЛТА в...
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