Сегодня в четвертьфинале теннисного турнира в Нидерландах Арина Соболенко уступила бельгийке Кирстен Флипкенс. Это был второй матч за день белорусской теннисистки.

Поединок предыдущего раунда с Айлой Томлянович ей пришлось доигрывать сегодня.В решающей третьей партии Соболенко разгромила австралийку – 6:0. Кирстен Флипкенс свой матч 1\8 финала также проводила сегодня днем. Поединок против бельгийки в четвертьфинале сложился для белоруски неудачно – поражение в двух сетах 4:6, 4:6. Сегодня в расписании у Арины и матч парного разряда.В случае успеха Соболенко и россиянки Вероники Кудерметовой в полуфинале они встретятся с еще одной белоруской – Лидией Морозовой, которая выступает с Лесли Керкхове из Нидерландов.