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Благодарности за самоотверженный труд принимали горецкие медики
15.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
Ежегодно в третье воскресенье лета в стране отмечают День медицинского работника. День медицинского работника — профессиональный праздник для всех врачей, докторов и всех тех людей, которые денно и нощно трудятся, сохраняя здоровье и спасая жизни.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Ежегодно в третье воскресенье лета в стране отмечают День медицинского работника. День медицинского работника — профессиональный праздник для всех врачей,...
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