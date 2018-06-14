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В день проведения выпускных вечеров алкоголь в Солигорске продаваться не будет
15.06.2018 — Разное | Soligorsk News
6 июня 2018 17:06 1800
В день проведения выпускных вечеров алкоголь в Солигорске продаваться не будет
Выпускной бал состоится в Солигорске в субботу 9 июня. Торжества по этому случаю пройдут во всех учреждениях общего среднего образования.
Традиционно в этот день будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков, начиная от пива и заканчивая слабоалкогольными напитками с долей спирта выше 7%.
Данные меры регулируются соответствующими решениями Минского областного исполнительного комитета и Солигорского райисполкома.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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6 июня 2018 17:06 1800 В день проведения выпускных вечеров алкоголь в...
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