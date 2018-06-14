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На «Рудне» прошли соревнования по подводной охоте. Поездку в Норвегию не выиграл никто
15.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Республиканские соревнования по спортивной подводной охоте проходили на водохранилище «Рудня» с 8 по 10 июня. Главный приз — «Поездка на рыбалку в Норвегию» — за трофей свыше 9 кг не выиграл никто.
Также в качестве призов разыгрывались два гидрокостюма, подводное ружьё, ласты и годовая путёвка на подводную охоту.
Николай Ашуйко из Любани словил карпа весом 7,9 кг и выиграл профессиональные ласты и годовую путёвку на рыбалку на водохранилище.
Также призы заработали подводники с трофеями в 5,8 и 5,6 кг (среди них охотники слуцкого клуба «Охотники за удачей»). Об этом сообщил «Кур'еру» Андрей Санюкович, директор ОДО «УниверсалСервис».
Всего в соревнованиях принимали участие около 80 человек, в том числе и из России. За них приехали поболеть около 170 гостей.
Соревнования проходили в рамках VIII «Белорусского слёта подводных охотников». Организаторами выступили арендатор водохранилища ОДО «УниверсалСервис», ОО «Белорусская федерация подводного спорта», Клуб подводного плавания ЧУП «Капитан Морган».
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