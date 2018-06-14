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Обзор цен на слуцком рынке. Появилась черника и дыни

15.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Обзор цен на&nbsp;слуцком рынке. Появилась черника и&nbsp;дыни
На рынке появилась черника. Наталья Валентинова
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На рынке появились черника, садовая земляника, дыни, капуста цветная. Снизились цены на черешню, огурцы, помидоры, капусту белокочанную, лук репчатый, картофель ранний свежий, кабачки, рассаду, саженцы отдельных цветов и кустарников.

Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на пятницу, 15 июня.

Овощи

  • Огурцы — 0,7−1 рубль
  • Помидоры — 2,7−5 рублей
  • Капуста белокочанная — 1−1,3 рубля
  • Капуста цветная — 3,5 рубля
  • Кабачки — 1,5 рубля
  • Картофель ранний свежий — 1,5−2 рубля
  • Морковь прошлого года —1−2,5 рубля
  • Морковь свежая (пучок, 4−5 шт.) — 0,5 -1 рубль
  • Свекла свежая (пучок, 3−4 шт.) — 1 рубль
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) (за 100 грамм) — 0,4−0,5 рубля
  • Редис (за пучок) — 1 рубль
  • Лук репчатый свежий — 1,2−1,3 рубля
  • Чеснок за головку —1−1,5 рубля

Фрукты

  • Клубника — 1,5−3,5 рубля
  • Черника (за литровую банку) — 8 рублей
  • Лесная земляника (за литровую банку) — 8 рублей
  • Садовая земляника (за литровую банку) — 6 рублей
  • Абрикосы — 5−6 рублей
  • Персики — 7 рублей
  • Нектарин — 7 рублей
  • Черешня — 4−8 рублей
  • Яблоки — 2,5−2,8 рубля
  • Груши — 1,5 рубля
  • Виноград —3−4 рубля
  • Апельсины — 4,5−5 рублей
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 2−2,5 рубля
  • Арбузы — 2,8−3,5 рубля
  • Дыни — 4,5 рубля

Рассада

  • Помидоры (за 15 шт.) — 1 рубль
  • Перцы (за 10 шт.) — 1,5 рубля
  • Бархатцы (за 20 шт.) — 1 рубль
  • Астры (за 20 шт.) — 1 рубль
  • Цинии (за 20 шт.) — 1 рубль
  • Огурцы (за 1 шт.) — 1 рубль

Саженцы

  • Спирея карликовая (за 1 куст) — 3 рубля
  • Роза (за 1 куст) — 5 -10 рублей
  • Бересклет (за 1 куст) — 2−5 рублей
  • Самшит (за 1 куст) — 2−7 рублей
  • Петуния (за 1 куст) — 1 рубль
  • Туя — 7−10 рублей
  • Магония (за куст) — 4 рубля
  • Астильба (за 1 куст) — 2−3 рубля
  • Лилейник (за 1 куст) — 2 рубля
  • Лилии (за 1 куст) — 2−3 рубля
  • Гортензия (за 1 куст) — 5−7 рублей
  • Георгины (за 1 куст) — 3 рубля
  • Флоксы (за 1 куст) — 2 рубля
 
 
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