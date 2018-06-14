Обзор цен на слуцком рынке. Появилась черника и дыни
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На рынке появилась черника. Наталья Валентинова
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На рынке появились черника, садовая земляника, дыни, капуста цветная. Снизились цены на черешню, огурцы, помидоры, капусту белокочанную, лук репчатый, картофель ранний свежий, кабачки, рассаду, саженцы отдельных цветов и кустарников.
Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на пятницу, 15 июня.
Овощи
Огурцы — 0,7−1 рубль
Помидоры — 2,7−5 рублей
Капуста белокочанная — 1−1,3 рубля
Капуста цветная — 3,5 рубля
Кабачки — 1,5 рубля
Картофель ранний свежий — 1,5−2 рубля
Морковь прошлого года —1−2,5 рубля
Морковь свежая (пучок, 4−5 шт.) — 0,5 -1 рубль
Свекла свежая (пучок, 3−4 шт.) — 1 рубль
Зелень (лук, укроп, петрушка) (за 100 грамм) — 0,4−0,5 рубля
Редис (за пучок) — 1 рубль
Лук репчатый свежий — 1,2−1,3 рубля
Чеснок за головку —1−1,5 рубля
Фрукты
Клубника — 1,5−3,5 рубля
Черника (за литровую банку) — 8 рублей
Лесная земляника (за литровую банку) — 8 рублей
Садовая земляника (за литровую банку) — 6 рублей
Абрикосы — 5−6 рублей
Персики — 7 рублей
Нектарин — 7 рублей
Черешня — 4−8 рублей
Яблоки — 2,5−2,8 рубля
Груши — 1,5 рубля
Виноград —3−4 рубля
Апельсины — 4,5−5 рублей
Лимоны — 4 рубля
Бананы — 2−2,5 рубля
Арбузы — 2,8−3,5 рубля
Дыни — 4,5 рубля
Рассада
Помидоры (за 15 шт.) — 1 рубль
Перцы (за 10 шт.) — 1,5 рубля
Бархатцы (за 20 шт.) — 1 рубль
Астры (за 20 шт.) — 1 рубль
Цинии (за 20 шт.) — 1 рубль
Огурцы (за 1 шт.) — 1 рубль
Саженцы
Спирея карликовая (за 1 куст) — 3 рубля
Роза (за 1 куст) — 5 -10 рублей
Бересклет (за 1 куст) — 2−5 рублей
Самшит (за 1 куст) — 2−7 рублей
Петуния (за 1 куст) — 1 рубль
Туя — 7−10 рублей
Магония (за куст) — 4 рубля
Астильба (за 1 куст) — 2−3 рубля
Лилейник (за 1 куст) — 2 рубля
Лилии (за 1 куст) — 2−3 рубля
Гортензия (за 1 куст) — 5−7 рублей
Георгины (за 1 куст) — 3 рубля
Флоксы (за 1 куст) — 2 рубля
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