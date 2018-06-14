Роналду получил условный срок и оштрафован почти на 19 миллионов евро

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов. Роналду согласился с четырьмя пунктами обвинения, за каждый из которых предусмотрено шестимесячное тюремное заключение.



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Как сообщает El Mundo , обладатель «Золотого мяча» выплатит штраф в 18,8 миллиона евро взамен предписанного наказания, а срок станет условным из-за отсутствия других нарушений во время жизни Криштиану в Испании.

Суд установил, что португалец скрыл от налоговых служб около 150 миллионов евро, из-за чего испанская казна недосчиталась 14,7 млн евро.

Ранее налоговые службы Испании были намерены взыскать с португальца 28 млн евро.