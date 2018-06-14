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Физлица смогут продавать на рынках булки и соленья. Теперь официально
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Рынки начинают работать по-новому.
Что можно будет продавать
Администрация рынка должна выделять торговые места или зоны для продажи хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной и герметически упакованной консервированной продукции. Но при этом клиентов будут предупреждать о том, у кого он собирается покупать. Зоны для работы физлиц должны быть обозначены специальной вывеской с предупреждением о том, что эти товары изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу. А продавцы должны будут предъявить свежую справку о прохождении флюорографии, чтобы им дали торговое место.
Что нельзя будет продавать
Сохраняется запрет на продажу физлицами кишечного сырья, крови, вяленого и сыровяленого мяса, рубленых мясных полуфабрикатов и других изделий из мяса, не доведенных до кулинарной готовности. Также на рынках запрещена продажа алкоголя и некоторого улова рыбаков: того, который в принципе запрещено продавать.
Кроме того, в целях предотвращения пропаганды порнографии, насилия и жестокости, ради защиты общественной морали, формирования здорового образа жизни людей, установлен запрет продажи эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения.
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