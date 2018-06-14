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Топ-6 PHP-вакансий на dev.by за неделю

15.06.2018 18:49 — Разное | dev.by  
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На портале jobs.dev.by, крупнейшей специализированной «доске объявлений» в белорусской ИТ-индустрии, сейчас представлено 488 вакансий как от крупнейших отечественных технологических компаний, так и от молодых амбициозных стартапов. Мы выбрали 6 самых интересных, на наш взгляд, открытых позиций для PHP-разработчиков.

PHP-разработчик — B2B-Center

B2B-Center занимается разработкой программного обеспечения для корпоративных закупок и продаж. Основной продукт компании — одноименная электронная торговая площадка.

Команда приглашает ответственного специалиста с отличными знанМы выбрали 6 самых интересных, на наш взгляд, позиций для PHP-разработчиков на портале jobs.dev.by.иями PHP, MySQL, HTML/CSS, JavaScript, ООП, шаблонов проектирования, опытом разработки в составе команды, умение работать с чужим кодом. Также пригодится опыт работы с системами контроля версий, желание активно получать новые знания и приносить их в команду и готовность пройти небольшой онлайн-тест перед интервью.

Топ-6 PHP-вакансий на dev.by за неделю

Сотрудникам компания предлагает возможность обучения, посещения профессиональных конференций и тренингов, гибкий график работы (в пределах разумного).

Зарплата: от 1900$

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87024

Middle/Senior Backend (PHP) — ARTOX Lab

В обязанности будущего сотрудника войдёт проектирование архитектуры, создание микросервисов, работа с базами данных, построение кеша и API и поддержка существующего кода. 

Технологии проекта: микросервисы, PHP 7 (Laravel), Redis, MySQL, Postgres, RabbitMQ, Elasticsearch, Docker, Ansible, Continuous Integration, Delivery и Deployment.

Компания ищет специалиста, который владеет шаблонами проектирования и следует SOLID-принципам, уверенно знает PHP 7.х, имеет опыт использования популярных фреймворков: Yii, Laravel или Symfony, знает особенности работы NoSQL, RDBMS, готов развиваться, ищет сложные, но интересные задачи и заинтересован показать свой личный лучший результат в работе, умеет объективно оценивать свои силы, чётко расставлять приоритеты и нуждается в минимальном контроле со стороны. 

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87436

PHP Developer — Syberry

Для того, чтобы попасть в команду Syberry, необходимо хорошо разбираться в PHP, HTML/CSS, понимать принципы работы реляционных баз данных, уметь писать и оптимизировать SQL-запросы, понимать алгоритмы обработки SQL-запроса, иметь опыт работы с Git, уметь находить и реализовывать максимально эффективные решения инженерных задач в рамках ограничений, уметь работать в команде, стремиться к развитию, владеть английским языком на уровне Pre-Intermediate и выше.

Топ-6 PHP-вакансий на dev.by за неделю

Компания предлагает бесплатные курсы английского, широкий соцпакет, гибкий рабочий график.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87280

PHP Developer — Itransition (Гродно)

Гродненский офис компании Itransition приглашает PHP-разработчика для участия в принятии решений и разработке архитектуры проектов для британских и американских брендов, в процессах ревью кода, CI, регулярной коммуникации с клиентом.

Для успешного прохождения собеседования необходим опыта работы с PHP 5 – 7 (5.3 – 7.1) от года, знание ООП, шаблонов проектирования, PHP-фреймворков (Symfony 2-3, Yii2 и др.), Сomposer, Git flow, MySQL 5 (SQL, DB Engines, Indexes, Query optimization) или других СУБД, веб-технологий: XML, HTTP, HTML/XHTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript (Native, jQuery, Backbone, Angular, React js), английский язык на уровне Intermediate и выше.

Предложение компании включает конкурентную зарплату, возможность развития как в управленческой ветке, так и в технической, гибкий график.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87112

PHP Developer — SCAND

SCAND приглашает к участию в проекте в области социального маркетинга и аналитики.

Компания рассматривает программистов со знанием PHP, опытом работы с Symfony, HTML, CSS, JavaScript, SQL, MS SQL, mySQL, mSQL, Oracle, MongoDB.

Топ-6 PHP-вакансий на dev.by за неделю

Приветствуется знание других фреймворков (Yii, Kohana, Laravel), опыт использования Unix (Solaris, Redhat, Mandrake, SCO, AIX, HP-UX), уверенное владение английским языком.

Компания предлагает командировки в США и Европу, стабильную и своевременную зарплату, курсы английского языка в офисе за счёт компании.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/80985

Junior PHP-программист — Manao

Manao специализируется на разработке и поддержке сайтов и веб-систем на базе «1С-Битрикс».

Компания приглашает начинающих специалистов, которые умеют программировать на PHP и могут отправить пример собственного кода, системно мыслят, имеют представление об HTML, CSS, JavaScript, имеют навыки самостоятельного обучения.

Знание «Битрикса» — большой плюс.

В свою очередь компания обещает регулярную обратная связь, возможность ежедневной тренировки навыков и адекватное руководство.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/86968

 

 
Теги: Гродно
 
 
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На портале jobs.dev.by, крупнейшей специализированной «доске объявлений» в белорусской ИТ-индустрии, сейчас представлено 488 вакансий как от крупнейших отечественных...
 
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