Юрий Шевцов и Томаж Чатер остаются во главе мужской и женской сборных Беларуси по гандболу

Главный тренер мужской сборной Беларуси Юрий Шевцов сохранит свой пост, а Томаж Чатер продолжит работу в роли главного тренера женской национальной команды.



Юрий Шевцов. Фото: Александр Добриян, Прессбол

15 июня в Несвиже прошло выездное заседание исполкома БФГ, на котором в том числе были заслушаны доклады Шевцова и Чатера.

Напомним, мужская национальная команда уступила австрийцам в плей-офф квалификации чемпионата мира-2019 и впервые с 2013 года пропустит топ-турнир.

Женская сборная под руководством словенского специалиста на чемпионаты мира или Европы пока не попадала.



Фото: Пресс-служба БФГ

На заседании был исполкома БФГ также утвержден регламент чемпионата и Кубка Беларуси на следующий сезон. Серьезных изменений в нем не произошло. Лимит на легионеров и «правило левши» остались в силе. Чемпион страны БГК имени Мешкова будет участвовать в чемпионате с первого этапа, как и в сезоне минувшем.