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Юрий Шевцов и Томаж Чатер остаются во главе мужской и женской сборных Беларуси по гандболу
Главный тренер мужской сборной Беларуси Юрий Шевцов сохранит свой пост, а Томаж Чатер продолжит работу в роли главного тренера женской национальной команды.
15 июня в Несвиже прошло выездное заседание исполкома БФГ, на котором в том числе были заслушаны доклады Шевцова и Чатера.
Напомним, мужская национальная команда уступила австрийцам в плей-офф квалификации чемпионата мира-2019 и впервые с 2013 года пропустит топ-турнир.
Женская сборная под руководством словенского специалиста на чемпионаты мира или Европы пока не попадала.
На заседании был исполкома БФГ также утвержден регламент чемпионата и Кубка Беларуси на следующий сезон. Серьезных изменений в нем не произошло. Лимит на легионеров и «правило левши» остались в силе. Чемпион страны БГК имени Мешкова будет участвовать в чемпионате с первого этапа, как и в сезоне минувшем.
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Главный тренер мужской сборной Беларуси Юрий Шевцов сохранит свой пост, а Томаж Чатер продолжит работу в роли главного тренера женской национальной команды.
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