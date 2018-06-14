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В России профсоюзы раскритиковали планы поднять пенсионный возраст и запустили петицию против реформы
В России профсоюзы медиков и педагогов выступили против инициативы правительства повысить пенсионный возраст учителям и врачам,
Трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, у учителей сейчас составляет 25 лет, указал сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Наши учителя очень терпеливы, но, думаю, увеличение пенсионного возраста изменит эту ситуацию», — заметил он в разговоре с РБК. Луховицкий рассказал, что профсоюз «Учитель» присоединился к кампании «Конфедерации труда России» против повышения пенсионного возраста.
Самостоятельно профсоюз собирается действовать в зависимости от того, как пройдут чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста, указал Луховицкий. Он не исключает, что инициатива правительства может привести как к петициям, открытым письмам в СМИ, так и к забастовкам.
Врачам для получения пенсии сейчас необходимо отработать от 25 до 30 лет. «Врачи и учителя — это экстремальные в интеллектуальном отношении виды деятельности, указал в разговоре с РБК сопредседатель Гильдии защиты медработников Виктор Колкутин. — Они просто выжигают мозг, если человек работает добросовестно. Повышение пенсионного возраста приведет к падению качества работы». Бастовать врачи не выйдут, уверен Колкутин. «Исторически врачи не бастуют, это не наш метод, но другие все возможные способы открыть глаза чиновникам мы будем использовать», — заявил он.
Профсоюз работников здравоохранения «Действие» также присоединился к кампании «Конфедерации труда России», рассказал РБК ее сопредседатель Андрей Коновал. Инициатива повысить пенсионный возраст связана с неспособностью правительства решить системные проблемы — серые зарплаты, социальное неравенство, низкую оплату труда в целом по стране, заявил он. «Подобные решения можно принимать только после серьезного роста продолжительности жизни. Пока же у нас есть только обещание президента повысить ее до 80 лет. А состояние системы здравоохранения оставляет желать лучшего», — указал Коновал.
«Действие» собирается готовить отдельное заявление от лица медицинских работников и участвовать в общественных протестных компаниях, заявил Коновал.
РБК направил запрос в Министерство здравоохранения и Министерство просвещения.
Профсоюзное движение
Петиция «Конфедерации труда России» против повышения пенсионного возраста набрала больше 200 тыс. подписей (14 июня число подписей превысило отметку в 420 тысяч. Прим. ред.), заметил в разговоре с РБК руководитель правового департамента конфедерации Олег Бабич. «Мы надеемся собрать полмиллиона подписей. Кроме этого, мы планируем обращения к депутатам, прежде всего депутатам от „Единой России“, потому что все остальные фракции уже выступили против пенсионной реформы. Обсуждаем всевозможные пути нашей компании, в том числе с Федерацией независимых профсоюзов России. Дальнейшее развитие событий будет ясно после того, как законопроект будет внесен в Госдуму, тогда, возможно, мы будем обсуждать проведение публичных акций», — рассказал он РБК.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что пока рано говорить о реакции от ФНПР. Федерация должна ознакомиться документом, который подготовит правительство, пока она его не видела, указал он РБК. Шмаков подчеркнул, что по результатам опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», 92% россиян против повышения пенсионного возраста.
Гражданам предпенсионного возраста сложно сохранить свою должность и найти новую работу — если только низкоквалифицированную, уверяет председатель Профсоюза пенсионеров и социально незащищенных граждан Лариса Акулова. Перестраиваться в таком возрасте сложно даже психологически", — сетует она.
Напомним, повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года с переходным периодом,
Правительство России предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.
«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сказал Дмитрий Медведев. По его словам, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».
При этом изменения не затронут нынешних пенсионеров.
Повышение пенсионного возраста в России даже на полгода за год
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В России профсоюзы раскритиковали планы поднять пенсионный возраст и запустили петицию против реформы
В России профсоюзы медиков и педагогов выступили против инициативы правительства повысить пенсионный возраст учителям и врачам.
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