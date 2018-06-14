В России профсоюзы раскритиковали планы поднять пенсионный возраст и запустили петицию против реформы

В России профсоюзы медиков и педагогов выступили против инициативы правительства повысить пенсионный возраст учителям и врачам, сообщает РБК. В итоговом варианте проекта пенсионной реформы правительство предлагает увеличить возраст выхода на пенсию для этих работников на восемь лет, «исходя из общего увеличения трудоспособного возраста». Профсоюзы запустили петицию со сбором подписей за отмену пенсионной реформы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, у учителей сейчас составляет 25 лет, указал сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Наши учителя очень терпеливы, но, думаю, увеличение пенсионного возраста изменит эту ситуацию», — заметил он в разговоре с РБК. Луховицкий рассказал, что профсоюз «Учитель» присоединился к кампании «Конфедерации труда России» против повышения пенсионного возраста.

Самостоятельно профсоюз собирается действовать в зависимости от того, как пройдут чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста, указал Луховицкий. Он не исключает, что инициатива правительства может привести как к петициям, открытым письмам в СМИ, так и к забастовкам.

Врачам для получения пенсии сейчас необходимо отработать от 25 до 30 лет. «Врачи и учителя — это экстремальные в интеллектуальном отношении виды деятельности, указал в разговоре с РБК сопредседатель Гильдии защиты медработников Виктор Колкутин. — Они просто выжигают мозг, если человек работает добросовестно. Повышение пенсионного возраста приведет к падению качества работы». Бастовать врачи не выйдут, уверен Колкутин. «Исторически врачи не бастуют, это не наш метод, но другие все возможные способы открыть глаза чиновникам мы будем использовать», — заявил он.

Профсоюз работников здравоохранения «Действие» также присоединился к кампании «Конфедерации труда России», рассказал РБК ее сопредседатель Андрей Коновал. Инициатива повысить пенсионный возраст связана с неспособностью правительства решить системные проблемы — серые зарплаты, социальное неравенство, низкую оплату труда в целом по стране, заявил он. «Подобные решения можно принимать только после серьезного роста продолжительности жизни. Пока же у нас есть только обещание президента повысить ее до 80 лет. А состояние системы здравоохранения оставляет желать лучшего», — указал Коновал.

«Действие» собирается готовить отдельное заявление от лица медицинских работников и участвовать в общественных протестных компаниях, заявил Коновал.

​​РБК направил запрос в Министерство здравоохранения и Министерство просвещения.

Профсоюзное движение

Петиция «Конфедерации труда России» против повышения пенсионного возраста набрала больше 200 тыс. подписей (14 июня число подписей превысило отметку в 420 тысяч. Прим. ред.), заметил в разговоре с РБК ​руководитель правового департамента конфедерации Олег Бабич. «Мы надеемся собрать полмиллиона подписей. Кроме этого, мы планируем обращения к депутатам, прежде всего депутатам от „Единой России“, потому что все остальные фракции уже выступили против пенсионной реформы. Обсуждаем всевозможные пути нашей компании, в том числе с Федерацией независимых профсоюзов России. Дальнейшее развитие событий будет ясно после того, как законопроект будет внесен в Госдуму, тогда, возможно, мы будем обсуждать проведение публичных акций», — рассказал он РБК.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что пока рано говорить о реакции от ФНПР. Федерация должна ознакомиться документом, который подготовит правительство, пока она его не видела, указал он РБК. Шмаков подчеркнул, что по результатам опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», 92% россиян против повышения пенсионного возраста.

Гражданам предпенсионного возраста сложно сохранить свою должность и найти новую работу — если только низкоквалифицированную, уверяет председатель Профсоюза пенсионеров и социально незащищенных граждан Лариса Акулова. Перестраиваться в таком возрасте сложно даже психологически", — сетует она.

Напомним, повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года с переходным периодом, заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Условия для увеличения пенсионного возраста созданы, отметил он.

Правительство России предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сказал Дмитрий Медведев. По его словам, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».

При этом изменения не затронут нынешних пенсионеров.

Повышение пенсионного возраста в России даже на полгода за год приведет к ухудшению материального положения россиян, которые должны были стать пенсионерами, но из-за повышения пенсионного возраста не стали таковыми. Об этом говорится в докладе замглавы Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова.