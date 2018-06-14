ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России профсоюзы раскритиковали планы поднять пенсионный возраст и запустили петицию против реформы

15.06.2018 19:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В России профсоюзы медиков и педагогов выступили против инициативы правительства повысить пенсионный возраст учителям и врачам, сообщает РБК. В итоговом варианте проекта пенсионной реформы правительство предлагает увеличить возраст выхода на пенсию для этих работников на восемь лет, «исходя из общего увеличения трудоспособного возраста». Профсоюзы запустили петицию со сбором подписей за отмену пенсионной реформы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, у учителей сейчас составляет 25 лет, указал сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Наши учителя очень терпеливы, но, думаю, увеличение пенсионного возраста изменит эту ситуацию», — заметил он в разговоре с РБК. Луховицкий рассказал, что профсоюз «Учитель» присоединился к кампании «Конфедерации труда России» против повышения пенсионного возраста.

Самостоятельно профсоюз собирается действовать в зависимости от того, как пройдут чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста, указал Луховицкий. Он не исключает, что инициатива правительства может привести как к петициям, открытым письмам в СМИ, так и к забастовкам.

Врачам для получения пенсии сейчас необходимо отработать от 25 до 30 лет. «Врачи и учителя — это экстремальные в интеллектуальном отношении виды деятельности, указал в разговоре с РБК сопредседатель Гильдии защиты медработников Виктор Колкутин. — Они просто выжигают мозг, если человек работает добросовестно. Повышение пенсионного возраста приведет к падению качества работы». Бастовать врачи не выйдут, уверен Колкутин. «Исторически врачи не бастуют, это не наш метод, но другие все возможные способы открыть глаза чиновникам мы будем использовать», — заявил он.

Профсоюз работников здравоохранения «Действие» также присоединился к кампании «Конфедерации труда России», рассказал РБК ее сопредседатель Андрей Коновал. Инициатива повысить пенсионный возраст связана с неспособностью правительства решить системные проблемы — серые зарплаты, социальное неравенство, низкую оплату труда в целом по стране, заявил он. «Подобные решения можно принимать только после серьезного роста продолжительности жизни. Пока же у нас есть только обещание президента повысить ее до 80 лет. А состояние системы здравоохранения оставляет желать лучшего», — указал Коновал.

«Действие» собирается готовить отдельное заявление от лица медицинских работников и участвовать в общественных протестных компаниях, заявил Коновал.

​​РБК направил запрос в Министерство здравоохранения и Министерство просвещения.

Профсоюзное движение

Петиция «Конфедерации труда России» против повышения пенсионного возраста набрала больше 200 тыс. подписей (14 июня число подписей превысило отметку в 420 тысяч. Прим. ред.), заметил в разговоре с РБК ​руководитель правового департамента конфедерации Олег Бабич. «Мы надеемся собрать полмиллиона подписей. Кроме этого, мы планируем обращения к депутатам, прежде всего депутатам от „Единой России“, потому что все остальные фракции уже выступили против пенсионной реформы. Обсуждаем всевозможные пути нашей компании, в том числе с Федерацией независимых профсоюзов России. Дальнейшее развитие событий будет ясно после того, как законопроект будет внесен в Госдуму, тогда, возможно, мы будем обсуждать проведение публичных акций», — рассказал он РБК.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что пока рано говорить о реакции от ФНПР. Федерация должна ознакомиться документом, который подготовит правительство, пока она его не видела, указал он РБК. Шмаков подчеркнул, что по результатам опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», 92% россиян против повышения пенсионного возраста.

Гражданам предпенсионного возраста сложно сохранить свою должность и найти новую работу — если только низкоквалифицированную, уверяет председатель Профсоюза пенсионеров и социально незащищенных граждан Лариса Акулова. Перестраиваться в таком возрасте сложно даже психологически", — сетует она.

Напомним, повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года с переходным периодом, заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Условия для увеличения пенсионного возраста созданы, отметил он.

Правительство России предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сказал Дмитрий Медведев. По его словам, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».

При этом изменения не затронут нынешних пенсионеров.

Повышение пенсионного возраста в России даже на полгода за год приведет к ухудшению материального положения россиян, которые должны были стать пенсионерами, но из-за повышения пенсионного возраста не стали таковыми. Об этом говорится в докладе замглавы Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова.

Читайте также
«Живут на 10 лет дольше мужчин». Почему в Беларуси задумались поднять пенсионный возраст для женщин
Почему в Беларуси впервые за последние 9 месяцев случилась дефляция и как долго она продлится
 
 
Ссылка на источник 127
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России профсоюзы медиков и педагогов выступили против инициативы правительства повысить пенсионный возраст учителям и врачам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Вергейчика провожали из Солигорска на повышение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика