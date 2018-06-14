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Просто о сложном. Полезные советы от профессионала в области клининга

15.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Поддержание чистоты и порядка в доме, как оказывается, – не простая задача. Тут, помимо целого арсенала моющих средств и специальных приспособлений, необходимы еще познания в области материаловедения, химии, физики и множества других наук.


Лилия Звягова сделала поддержание чистоты в доме своей профессией, и охотно делится своими секретами с нашими читателями.

Лилия, начнем с самого насущного вопроса – как быстро и особо не утруждаясь помыть посуду?

(Смеется)

— Пока что, самым быстрым и комфортным способом, придуманным человечеством, является приобретение посудомоечной машины. Или, как делается уже веками – теплая вода, моющее средство плюс слабообразивное моющее приспособление.

(Смеется)

Вы первый кто обратился ко мне за подобной консультацией!

А с какими вопросами к Вам обращаются чаще всего?

— Вопросы разные. От простой чистки ковра или сидений авто, до сложных - выведения разлитого молока в салоне машины. Бывают курьезные вопросы, когда отвечаешь шуткой, потому что серьезно там ответить просто невозможно.

Например?

Например, девушка спрашивала, какое лучше средство, помимо укропного масла, замаскирует запах урины на матрасе. Я ответила, что помогает отвар из листьев мандрагоры и лягушачьих лапок. Ведь сколько не опрыскивай духами грязную вещь, чище она не станет. Это аналогичный случай. К слову сказать, чистка матраса с использованием специализированной химии и моющего пылесоса обошлась бы в 55 рублей, а то самое укропное масло стоит 23 рубля за 5 мл и хватает его на обработку одной стороны.

Или просят вымыть окна и балконные рамы только со стороны улицы, а то там грязнее.

А чем страшно разлитое в салоне автомобиля молоко?

— Страшно тем, что молоко быстро закисает и убрать его достаточно тяжело, а запах при этом настолько тошнотворный, что люди молочные продукты в целом перестают употреблять, надышавшись такими ароматом. А если попало в пазы или затекло под ковер на дне машины, то это еще больше усложняет задачу и нужно разбирать салон, чтобы вымыть и выбить паром это загрязнение.

Более насущный вопрос: как самостоятельно избавиться от пролитых детками на диван соков, красок и прочих шалостей?

Вы даже не представляете, как много подразумеваете по "детскими шалостями". Краски, зеленка, маркеры, жвачка, лаки для ногтей - чем только не украшают наши детки мебель и все вокруг, когда познают мир. Если серьезно, то в быту незаменимым средством было и остается хозяйственное мыло. Это самое безобидное и надежное средство. Пятно промокнуть полотенцем или микрофиброй, затем смочить и слегка замылить. Потом протереть смоченной в воде с добавлением лимонной кислоты или небольшого количества уксуса микрофиброй. Я бы не рекомендовала бросаться за разрекламированным "Ванишем", есть более простые, дешевые и действенные средства и пятновыводители.

Про "Ваниш" можно поподробней. Его рекламируют прямо как волшебное средство.

"Ваниш" достаточно быстро вступает в реакцию с пятном. За счет оптического отбеливателя и растворителей, который в составе, он быстро осветляет загрязнение, но и так же быстро консервирует то, что не смог вывести. Получается уже не пятно, а участок ткани другого цвета размером с пятно. К тому же все средства, которыми затирается обивка, все равно остаются и со временем накапливаются. А это приводит к тому, что пыль начинает садиться на эти участки, будто притянутая магнитом.

Устранить это можно?

— Пятна, закрепленные "Ванишем" и другими моющими средствами, не всегда удается устранить даже с применением специальной техники. Химические процессы еще никто не отменял. С остальными же проблемами справиться вполне реально.

При появлении в семье младенца и в условиях "жесткой экономии" зачастую приобретаются вещи, бывшие в употреблении такие как коляски, игрушки, одежда и постельное белье. Как обезопасить младенца и можно ли самостоятельно обеззаразить такие вещи?

Естественно, что самым простым способом является стирка и просушка на солнышке. Кстати, именно сушка на солнце постельных принадлежностей является профилактикой пылевых клещей. Ну, а что-то габаритное, типа коляски или большой мягкой игрушки, можно сдать в химчистку. Это будет лучшим вариантом, там пыль вымоется и вытянется вакуумом, что в домашних условиях сделать достаточно сложно. Все-таки профессиональная техника в разы мощнее, а это важно.

Вы профессионально занимаетесь уборкой и поддержанием чистоты, при этом даете советы и рекомендации, которые выполнимы в домашних условиях любой домохозяйкой. В чем Ваш бизнес? Востребована ли Ваша услуга?

— Услуга вполне востребована уже хотя бы потому, что я работаю профессиональной техникой, которую покупать для дома совершенно не имеет смысла. Капитальную чистку мебели, ковра или автосалона требуется делать не так часто, и за стоимость одного только пылесоса можно оказывать химчистку лет 10, не заморачиваясь на подборе пятновыводителей и моющих средств. Про наличие знаний я не стану говорить - это само собой, без них не стоит и браться за технику. А вот поддержать чистоту и справиться с легкими загрязнениями, особенно свежими, под силу любому из нас.

Лилия убежденный фанатик своего дела, веселая, оптимистичная и открытая. Всегда готова поделиться своими знаниями. Контактный телефон +374 44 460 76 35, адрес странички в ВК: https://vk.com/ximchistkin 

Просто о сложном. Полезные советы от профессионала в области клининга

Вадим К.

 
 
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Поддержание чистоты и порядка в доме, как оказывается, – не простая задача. Тут, помимо целого арсенала моющих средств и специальных приспособлений, необходимы еще...
 
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