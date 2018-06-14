​Старший лейтенант из Печей приговорен к трём годам колонии

Военнослужащий из 72-го объединённого учебного центра в Печах осуждён за неуставные отношения, а также лишён звания, сообщает пресс-служба Минского областного суда.



15 июня приговором суда Борисовского района обвиняемый военнослужащий был признан виновным по ч.1 ст.455 УК (превышение начальником и должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам) и по ч.2 ст.455 УК (превышение власти и служебных полномочий, сопряженное с насилием).

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии усиленного режима. Также он лишён воинского звания «старший лейтенант».